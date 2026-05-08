/झालावाड़ में पिता के पास सो रही 2 साल की मासूम को उठा ले गए कुत्ते, नोंच-नोंच कर मार डाला

Jhalawar News: झालावाड़ शहर में आज सुबह एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. जहां आवारा कुत्तों के हमले में दो साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. घटना आज सुबह करीब 6 बजे भाटिया वर्कशॉप के पास लगे एक अस्थाई टेंट के बाहर हुई.

मृतक बच्ची की पहचान गोरी के रूप में हुई है. वह अपने पिता राजूलाल के साथ टेंट के बाहर सो रही थी. राजूलाल ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे सात-आठ आवारा कुत्ते एक साथ आए और उनकी बेटी को उठाकर लगभग 50 मीटर दूर ले गए.

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कुत्तों ने बच्ची को किया अधमरा

राजूलाल ने कुत्तों का पीछा किया और मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोचकर अधमरा कर दिया था. किसी तरह कुत्तों को भगाकर वह बेटी को उपचार के लिए झालावाड़ के जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने नन्ही बच्ची मृत घोषित कर दिया.

राजूलाल मूल रूप से बारां जिले के भंवरगढ़ का रहने वाला हैं. डेढ़ महीने पहले काम की तलाश में यहां आया और बलाजी की छतरी के सामने खाली मैदान में टेंट लगाकर रह रहा था. राजूलाल शादी-ब्याह व अन्य अवसरों पर ढोल बजाकर अपनी आजीविका कमाता हैं.

क्या कहना है स्थानीयों का

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पूरे इलाके में दो दर्जन से अधिक आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूमते रहते हैं. इन कुत्तों के कारण क्षेत्र के लोगों में हमेशा डर बना रहता है. कुत्तों के डर की वजह से सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाली गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा.

अचानक कुत्तों का झुंड सामने आ जाए तो क्या करें

सड़क पर चलते समय अगर अचानक कुत्तों का झुंड सामने आ जाए तो घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए. कई बार लोग डरकर भागने लगते हैं, जिससे कुत्ते और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं. ऐसे समय में सबसे जरूरी है शांत रहना.

अगर कुत्ते भौंक रहे हों तो सीधे उनकी आंखों में लगातार न देखें. इससे उन्हें चुनौती महसूस हो सकती है. धीरे-धीरे कदम पीछे करें और वहां से निकलने की कोशिश करें. दौड़ने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि कुत्ते पीछा करना शुरू कर सकते हैं.

अपने हाथ में बैग, बोतल या कोई सामान हो तो उसे सामने रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव किया जा सके. अगर कुत्ते बहुत करीब आ जाएं तो जोर से ‘हट’ या ‘भागो’ कह सकते हैं. कई बार तेज आवाज से वे पीछे हट जाते हैं.

बच्चों को हमेशा समझाएं कि वे कुत्तों को पत्थर न मारें और न ही छेड़ें. इससे कुत्ते उग्र हो सकते हैं. अगर किसी कुत्ते ने काट लिया हो तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोकर डॉक्टर के पास जाएं. सावधानी और शांत व्यवहार से ऐसी स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है.