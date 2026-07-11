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झालावाड़ कलेक्टर के आदेश अनसुने, सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों का आतंक जारी

Jhalawar news : झालावाड़ जिला कलेक्टर द्वारा बीते 8 मई को जारी किए थे की आवारा कुत्तों और निराश्रित पशुओं का प्रबंधन किया जाए, लेकिन नगर निकायों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आम लोग इस लापरवाही को भोगने को मजबूर हैं.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byMahesh parihar
Published: Jul 11, 2026, 11:30 AM|Updated: Jul 11, 2026, 11:30 AM
झालावाड़ कलेक्टर के आदेश अनसुने, सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों का आतंक जारी
Image Credit: झालरापाटन सड़क पर घूमते आवारा जानवरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar news : झालावाड़ जिले में बेसहारा और आवारा कुत्तों, मवेशियों और निराश्रित पशुओं के प्रभावी प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी स्थानीय नगरीय निकायों की कार्यशैली नहीं बदल सकी है. हालत ये की न सिर्फ झालरापाटन शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों का झुंड घूमता रहता है, बल्कि झालरापाटन नगर पालिका परिसर के भीतर भी इनका जमावड़ा रहता है.

8 मई के आदेश बेअसर

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झालावाड़ जिला कलेक्टर द्वारा बीते 8 मई को जारी किए गए ,स्पष्ट दिशा-निर्देश अब पूरी तरह से खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं. नगरीय निकाय खुलेआम इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा शहर की आम जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है.

नगरीय निकायों की लापरवाही

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर ने 8 मई को सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को पाबंद किया था. जिसमें शहर में आवारा पशुओं और कुत्तों प्रबंधन के लिए तुरंत कार्ययोजना बनाई जाए और डॉग शेल्टर के लिए जगह चिन्हित कर उनका निर्माण शुरू करने के निर्देश थे. लेकिन निकायों की उदासीनता के चलते ये आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है. धरातल पर अब तक न तो कोई डॉग शेल्टर बना है और न ही इसके लिए कोई जगह चिन्हित की जा सकी है.

आवारा जानवरों से आम लोग परेशान

निकाय प्रशासन की इस घोर लापरवाही का नतीजा सड़कों पर साफ देखा जा सकता है. शहर की कॉलोनियों, मुख्य बाजारों और चौराहों पर आवारा कुत्तों के झुंडों ने डेरा जमा रखा है. हालत ये है आवारा कुत्ते आते-जाते राहगीरों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों के पीछे हिंसक रूप से दौड़ पड़ते हैं. आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

इधर नगरपालिका झालरापाटन के सहायक अभियंता पीसी मीणा ने बताया कि डॉग शेल्टर के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है. आगामी 7 दिन के भीतर निराश्रित आवारा श्वान व नंदियो को निर्धारित जगह भेज दिया जाएगा.

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