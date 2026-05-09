/झालावाड़ में गरजा 'बुलडोजर', डबल मर्डर के आरोपियों के करोड़ों के आलीशान महल पर चला पीला पंजा

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में शनिवार की अलसुबह पुलिस और प्रशासन का बड़ा 'बुलडोजर एक्शन' देखने को मिला. संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रशासन ने डबल मर्डर केस के आरोपियों और इलाके के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाशों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए करोड़ों के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया. भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

यह पूरी कार्रवाई सुनेल-झालरापाटन मुख्य मार्ग पर डिस्कॉम कार्यालय के समीप अंजाम दी गई. सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की इस बेशकीमती भूमि पर लंबे समय से अपराधियों का कब्जा था. शनिवार सुबह जब कस्बे के लोग सोकर उठे, तब तक पुलिस और प्रशासन की टीमें जेसीबी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच चुकी थीं. इस दौरान अपराधियों द्वारा बनाए गए तीन मंजिला आलीशान मकान, कई दुकानों और अवैध बाड़ों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. देखते ही देखते करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया.

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निशाने पर थे हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर

पुलिस और प्रशासन का यह कड़ा एक्शन मुख्य रूप से तीन बड़े अपराधियों के खिलाफ केंद्रित था. भेरू उर्फ भेरूलाल गुर्जर, जो इलाके का हार्डकोर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट जैसे करीब 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. बल्लू उर्फ रामलाल गुर्जर, जो भेरूलाल का भाई बल्लू सुनेल के चर्चित डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है और उस पर कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं. राजू उर्फ राजाराम गुर्जर जो यह क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, चोरी, अवैध हथियार रखने और आबकारी अधिनियम के तहत 10 से अधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इन अपराधियों ने अपनी आपराधिक गतिविधियों और अवैध उगाही से अर्जित धन का उपयोग कर सरकारी जमीन पर यह आलीशान संपत्तियां खड़ी की थीं.

भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात

कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटा जा सके. इस दौरान मनोहरथाना डीएसपी अशोक कुमार, सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह, रायपुर थाना प्रभारी रमेश सिंह और पिडावा थाना प्रभारी रामपाल सहित कई थानों का जाब्ता और आला अधिकारी तैनात रहे.

अपराधियों को कड़ा संदेश: एसपी अमित कुमार

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. एसपी के अनुसार, "यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है."

प्रशासन की इस मुस्तैदी और सख्त तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि झालावाड़ में अब अपराधियों के अवैध साम्राज्यों की खैर नहीं है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की है.