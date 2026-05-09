Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhalawar
  • /झालावाड़ में गरजा 'बुलडोजर', डबल मर्डर के आरोपियों के करोड़ों के आलीशान महल पर चला पीला पंजा

झालावाड़ में गरजा 'बुलडोजर', डबल मर्डर के आरोपियों के करोड़ों के आलीशान महल पर चला पीला पंजा

Jhalawar News: झालावाड़ में महा-कार्रवाई हुई है. सुनेल कस्बे में डबल मर्डर के आरोपियों और हिस्ट्रीशीटरों के अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला. करोड़ों की सरकारी जमीन पर बने 3 मंजिला मकान और दुकानों को ध्वस्त किया. अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन जारी, पूरे इलाके में हड़कंप मचा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: May 09, 2026, 12:16 PM|Updated: May 09, 2026, 12:16 PM
झालावाड़ में गरजा 'बुलडोजर', डबल मर्डर के आरोपियों के करोड़ों के आलीशान महल पर चला पीला पंजा
Image Credit: Jhalawar News

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में शनिवार की अलसुबह पुलिस और प्रशासन का बड़ा 'बुलडोजर एक्शन' देखने को मिला. संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रशासन ने डबल मर्डर केस के आरोपियों और इलाके के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाशों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए करोड़ों के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया. भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त
यह पूरी कार्रवाई सुनेल-झालरापाटन मुख्य मार्ग पर डिस्कॉम कार्यालय के समीप अंजाम दी गई. सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की इस बेशकीमती भूमि पर लंबे समय से अपराधियों का कब्जा था. शनिवार सुबह जब कस्बे के लोग सोकर उठे, तब तक पुलिस और प्रशासन की टीमें जेसीबी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच चुकी थीं. इस दौरान अपराधियों द्वारा बनाए गए तीन मंजिला आलीशान मकान, कई दुकानों और अवैध बाड़ों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. देखते ही देखते करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

निशाने पर थे हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर
पुलिस और प्रशासन का यह कड़ा एक्शन मुख्य रूप से तीन बड़े अपराधियों के खिलाफ केंद्रित था. भेरू उर्फ भेरूलाल गुर्जर, जो इलाके का हार्डकोर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट जैसे करीब 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. बल्लू उर्फ रामलाल गुर्जर, जो भेरूलाल का भाई बल्लू सुनेल के चर्चित डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है और उस पर कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं. राजू उर्फ राजाराम गुर्जर जो यह क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, चोरी, अवैध हथियार रखने और आबकारी अधिनियम के तहत 10 से अधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इन अपराधियों ने अपनी आपराधिक गतिविधियों और अवैध उगाही से अर्जित धन का उपयोग कर सरकारी जमीन पर यह आलीशान संपत्तियां खड़ी की थीं.

भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात
कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटा जा सके. इस दौरान मनोहरथाना डीएसपी अशोक कुमार, सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह, रायपुर थाना प्रभारी रमेश सिंह और पिडावा थाना प्रभारी रामपाल सहित कई थानों का जाब्ता और आला अधिकारी तैनात रहे.

अपराधियों को कड़ा संदेश: एसपी अमित कुमार
झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. एसपी के अनुसार, "यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है."

प्रशासन की इस मुस्तैदी और सख्त तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि झालावाड़ में अब अपराधियों के अवैध साम्राज्यों की खैर नहीं है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान का वो शहर जहां जमीन से निकलता है 'काला सोना'! दुनिया भर में मचाया तहलका, है तगड़ी डिमांड

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

बस एक क्लिक में टिकट कंफर्म! AI लैस होगा 40 साल पुराना भारतीय रेलवे सिस्टम

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

Rajasthan News: कोटा अस्पताल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लेडी डॉक्टर बर्खास्त, सर्जन समेत 3 सस्पेंड

अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज

Rajasthan News: डूंगरपुर में शादी जा रहे तीन भाइयों पर जानलेवा हमला, 25 नकाबपोशों ने लाठियों-पत्थरों से घेरा, 2 उदयपुर रेफर

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में नहीं थम रहा बारिश का दौर! आज भी इन जिलों में बरसेंगे मेघ, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जयपुर से जोधपुर तक मिलेगा न्याय! 7.77 लाख केसों पर होगी एक साथ सुनवाई

सड़क हादसे में गई जिंदगी, लेकिन 3 लोगों को दे गए नया जीवन! जयपुर के ओमप्रकाश बने ‘रियल हीरो’

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan की 23वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट

जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

शादी से लौट रही बोलेरो-कार की भिड़ंत, 12 लोग घायल, राजेंद्र गुढ़ा ने पहुंचाया अस्पताल

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: मांडल में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा, 83 लाख के बीमा क्लेम के लिए 'जिंदा लाशों' का सौदा, ऐसे खुली परतें

मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री की ली चुटकी, बोले- आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, इनके साइलेंसर लगाना है

राजस्थान कांग्रेस ने तेज की संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया, 4 जिलों में नई कार्यकारिणी घोषित

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

आपने बाजरे की राब ट्राई किया क्या ? स्वाद ऐसा जो बना दे दीवाना!

राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, धौलपुर-भरतपुर सहित 5 शहरों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें पूरी अपडेट

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में चांदी ने छुआ आसामान, सोना धड़ाम से नीचे, सराफा बाजार में मचा धमाल!

पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर पढ़ें, राजस्थान में यहां मिल रहा सस्ता तेल, टंकी होगी फुल!

मुहाना मंडी में ‘जहर वाले फलों’ का भंडाफोड़! पकड़ा गया 10 हजार किलो सड़ा माल

राजस्थान के इस शहर में मकानों का रंग 'नीला' ही क्यों है? 99% लोग नहीं जानते असली वजह!

अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 पक्षकार बाहर, लगा भारी जुर्माना!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मौसम ने उड़ाए होश, फलोदी 45°C के करीब, जानें प्रदेश के टॉप गर्म शहर

पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पुलिस प्रशासन आमने-सामने, कोतवाल ने सुनाई दो टूक!

झालावाड़ में पिता के पास सो रही 2 साल की मासूम को उठा ले गए कुत्ते, नोंच-नोंच कर मार डाला

Tags:
Jhalawar News

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Crime: थार गाड़ी में अपहरण के बाद युवक की निर्मम हत्या, सवाई माधोपुर में तनाव

Rajasthan Crime: थार गाड़ी में अपहरण के बाद युवक की निर्मम हत्या, सवाई माधोपुर में तनाव

rajasthan crime
2

गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से होटल व्यवसायी को खौफनाक धमकी, अवैध वसूली न देने पर जान से मारने की WARNING!

rajasthan crime
3

Mother’s Day Special: अपनी ममता घर छोड़, दूसरों की गोद भर रही है डॉ. आस्था और उनकी 'मदर टीम'

Pratapgarh news
4

इलाज करें या घर चलाएं? सैलरी के लाले पड़ने पर पेन डाउन पर उतरे डूंगरपुर के डॉक्टर, मरीजों परेशान

dungarpur news
5

गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आगे आए भगवान! अपने घर से विधि-विधान के साथ कराया विवाह

Alwar News