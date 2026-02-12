Jhalawar News: आज के समय में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का चस्का लोगों में लगा हुआ है, चाहे वो बूढ़े हो, युवा हो या फिर बच्चे हो. इसी के चलते राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानीमंडी शहर के प्रतिष्ठित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो जिले का प्रतिष्ठित विद्यालय है लेकिन अब इसकी प्रतिष्ठा को दांव पर यहां की महिला टीचर ही लगा रही हैं. इन दिनों इस स्कूल की अध्यापिकाओं के द्वारा विद्यालय परिसर में बनाई गई रील्स सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुए हैं.

छात्राओं के साथ बनाई रील्स

वायरल वीडियो में शिक्षिकाएं कहीं अकेली तो कहीं सभी साथ में तो वही बालिकाओं के साथ भी रील्स बनाती दिखाई दे रही हैं. वीडियो भी किसी शैक्षणिक अथवा ज्ञानवर्धक विषय पर नहीं बनाई जा रही है, बल्कि फिल्मी गानों पर डांस किया जा रहा है, जहां एक और विद्यालय में विद्यार्थियों अथवा शिक्षक शिक्षिकाओं के मोबाइल फोन के प्रयोग पर आए दिन बहस छिड़ी रहती है.

ऐसे समय में शिक्षा का मंदिर मनोरंजन का स्थान बना हुआ है, जहां इन दिनों विद्यार्थियों की परीक्षाएं सिर पर हैं. वहीं, ऐसे समय में अध्यापन कार्य छोड़कर रील्स बनाना विद्यार्थियों के माता-पिता को कुछ रास नहीं आ रहा है.

कारण बताओं नोटिस जारी

उधर, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ज्योति गुप्ता ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, यदि ऐसा है तो आदेश जारी कर समझाइश की जाएगी. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण मेघवाल ने भी कहा कि विद्यालय में मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक वीडियो बनाना सही है लेकिन यदि फिल्मी गानों पर वीडियो बनाई जा रही है, तो मामले को संज्ञान में लेकर शिक्षिकाओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाएंगे.

बहरहाल शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है, यह अलग बात है लेकिन शिक्षिकाओं द्वारा विद्या के मंदिर में बनाई गई रील्स इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

