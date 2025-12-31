Zee Rajasthan
झालावाड़ के तुषार जाट ने किया कमाल, वूशु की नेशनल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले तुषार जाट ने वूशु की नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. उनकी इस सफलता को झालावाड़ जिले के लिए गर्व और गौरव का क्षण बताया जा रहा है. 

Published: Dec 31, 2025, 04:14 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 04:14 PM IST

झालावाड़ के तुषार जाट ने किया कमाल, वूशु की नेशनल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के खिलाड़ी तुषार जाट ने वूशु की नेशनल चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है.

तुषार जाट ने छत्तीसगढ़ में 24 से 30 दिसंबर तक आयोजित 9वीं फेडरेशन कप नेशनल वूशु चैम्पियनशिप में 80 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश सहित झालावाड़ जिले का भी नाम रोशन किया. पीजी कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र तुषार जाट झालावाड़ जिले के निवासी है.

वूशु संघ के सचिव सूरज गौतम ने बताया कि तुषार जाट पिछले आठ वर्षों से महाबली स्पोर्ट्स अकैडमी, झालावाड़ में उनके मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास कर रहे हैं. तुषार ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को पराजित किया. सेमीफाइनल में उन्होंने बिहार के खिलाड़ी को हराया जबकि फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश के प्रति द्वंदी को नॉकआउट कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.

तुषार की उपलब्धि पर उनके परिवार सहित महाविद्यालय स्टाफ व झालावाड़ वासी भी खुश है. तुषार के झालावाड़ पहुंचने पर उनका स्वागत अभिनंदन भी किया जाएगा. तुषार की यह उपलब्धि उनकी लगातार मेहनत अनुशासन और समर्पण का परिणाम है. उनकी सफलता जिले के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देगी.

तुषार जाट की इस सफलता को झालावाड़ जिले के लिए गर्व और गौरव का क्षण बताया जा रहा है. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है. बता दें कि वर्तमान में तुषार कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हैं और पढ़ाई के साथ-साथ वूशु एवं खेलों के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि है.
बता दें कि तुषार जाट कालियाखेड़ी गांव रहने वाले करतार सिंह जाट के बेटे हैं. वूशु संघ के सचिव सूरज गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि तुषार की इस उपलब्धि से न केवल झालावाड़ बल्कि पूरे राजस्थान को गौरव महसूसकर रहा है.
