राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की अनोखी शादी, हेलीकॉप्टर में बैठकर ससुराल पहुंची "बींदणी"

Jhalawar Unique Wedding: झालावाड़ जिले में खानपुर कस्बे में एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, राजस्थान पुलिस में तैनात कांस्टेबल रोहित जोगी अपनी दुल्हन आरती व्यास को हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने घर लाए.
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Jhalawar Unique Wedding: राजस्थान के झालावाड़ जिले में खानपुर कस्बे में एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां राजस्थान पुलिस में तैनात कांस्टेबल रोहित जोगी अपनी दुल्हन आरती व्यास को हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने घर लाए. ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र में पहली बार हुई इस तरह की विदाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े.
दुल्हन के पीहर पक्ष द्वारा सात फेरे संपूर्ण होने पर दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई. इसके लिए खानपुर नगर में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया था. जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां उतरा, उसे देखने के लिए आसपास के गांवों और कस्बे के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
हर कोई इस अनोखी विदाई को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया. हेलीकॉप्टर से दुल्हन को विदा कराकर लाने के बाद आयोजित रिसेप्शन समारोह में भी दूल्हा-दुल्हन की एंट्री इसी विशेष अंदाज में कराई गई. बहरहाल हेलीकॉप्टर से विदाई होने के कारण यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई.
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झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे सहित क्षेत्र में इन दिनों लगातार बाइक चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. आज शुक्रवार को भी दिन दहाड़े बकानी सेंट्रल बैंक के पास स्थित एक ई-मित्र शॉप के सामने खड़ी बाइक अज्ञात चोर द्वारा दिन दहाड़े चुराकर ले जाने का मामला सामने आया है.
बाइक मालिक राम गोपाल तंवर निवासी रामपुरिया ने बताया कि उसकी गाड़ी ई-मित्र की दुकान के सामने खड़ी हुई थी, जिसे कोई चुरा ले गया. चोरी की वारदात CCTV में भी कैद हो गई. पीड़ित द्वारा बकानी थाने में लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी गई.
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