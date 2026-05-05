/झालावाड़ में तेज आंधी-बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Jhalawar Weather: राजस्थान के झालावाड़ जिले में लगातार हो रही बे-मौसम बारिश के साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि ने हालात गंभीर बना दिए हैं. बीते करीब 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि जारी रहने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

हाल में हुई बे मौसमी बारिश का सीधा असर कृषि उपज मंडी रायपुर पर भी पड़ा है, जहां समर्थन मूल्य पर लाया गया गेहूं एवं अन्य कृषि जिंस भीगकर खराब हो रहे हैं. मंडी परिसर में बड़ी संख्या में किसानों का माल ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में खुले में रखा हुआ है, जिससे नुकसान लगातार बढ़ रहा है. तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण गेहूं भीगकर फूल रहा है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

भारतीय किसान संघ के जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने बताया कि सरकार द्वारा फरवरी माह से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन खरीदी का समय निर्धारित नहीं होने और व्यवस्थाएं समय पर नहीं होने के कारण किसानों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. अब जब फसल मंडी में पहुंच रही है तब प्राकृतिक आपदा और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

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उन्होंने बताया कि वे कठिन मेहनत से फसल तैयार कर मंडी तक लाते हैं लेकिन वहां अव्यवस्था और देरी के कारण उनका माल खराब हो रहा है. किसानों ने यह भी बताया कि इस समय क्षेत्र में शादी-विवाह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिन पर भी तेज आंधी और ओलावृष्टि का असर पड़ा है और वहां भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है.

किसानों का कहना है कि हर बार प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह समय पर खरीदी और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें.