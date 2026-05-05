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झालावाड़ में तेज आंधी-बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Jhalawar Weather:  राजस्थान के झालावाड़ जिले में बीते 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ. साथ ही लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: May 05, 2026, 04:24 PM|Updated: May 05, 2026, 04:24 PM
झालावाड़ में तेज आंधी-बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, जानें मौसम का ताजा अपडेट
Image Credit: AI IMAGE

Jhalawar Weather: राजस्थान के झालावाड़ जिले में लगातार हो रही बे-मौसम बारिश के साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि ने हालात गंभीर बना दिए हैं. बीते करीब 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि जारी रहने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

हाल में हुई बे मौसमी बारिश का सीधा असर कृषि उपज मंडी रायपुर पर भी पड़ा है, जहां समर्थन मूल्य पर लाया गया गेहूं एवं अन्य कृषि जिंस भीगकर खराब हो रहे हैं. मंडी परिसर में बड़ी संख्या में किसानों का माल ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में खुले में रखा हुआ है, जिससे नुकसान लगातार बढ़ रहा है. तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण गेहूं भीगकर फूल रहा है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
भारतीय किसान संघ के जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने बताया कि सरकार द्वारा फरवरी माह से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन खरीदी का समय निर्धारित नहीं होने और व्यवस्थाएं समय पर नहीं होने के कारण किसानों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. अब जब फसल मंडी में पहुंच रही है तब प्राकृतिक आपदा और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

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उन्होंने बताया कि वे कठिन मेहनत से फसल तैयार कर मंडी तक लाते हैं लेकिन वहां अव्यवस्था और देरी के कारण उनका माल खराब हो रहा है. किसानों ने यह भी बताया कि इस समय क्षेत्र में शादी-विवाह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिन पर भी तेज आंधी और ओलावृष्टि का असर पड़ा है और वहां भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है.

किसानों का कहना है कि हर बार प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह समय पर खरीदी और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

कृषि उपज मंडियों में पर्याप्त शेड (आवरण) की व्यवस्था की जाए. समर्थन मूल्य पर खरीदी तत्काल, समयबद्ध और सुचारू रूप से शुरू की जाए. साथ ही प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए.
वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में हल्की बारिश ने ही सड़क व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. मुख्य मार्ग पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे रहे कि वाहन रेंग-रेंग कर गुजरते दिखे.
वहीं, सर्विस रोड पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया और आवागमन बाधित हो गया. स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज निर्माण कर रहे ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते हर बारिश में यही हालात बनते हैं और आमजन को परेशानी झेलनी पड़ती है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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