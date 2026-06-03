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झालावाड़ में तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही! उड़ गए टिन-टप्पर और गिर पड़े पेड़

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में शाम ढलते ही तेज आंधी-तूफान के साथ लगातार आकाशीय बिजली
चमकने लगी और इसके बाद भारी बारिश दर्ज की गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: Jun 03, 2026, 08:20 PM|Updated: Jun 03, 2026, 08:20 PM
झालावाड़ में तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही! उड़ गए टिन-टप्पर और गिर पड़े पेड़
Image Credit: Jhalawar News

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में देर शाम करीब मौसम ने अचानक ऐसा रंग बदला कि कुछ ही देर में पूरा इलाका आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गया.

दोपहर तक भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोग शाम ढलते ही राहत की बारिश में भीगते नजर आए लेकिन तेज अंधड़ और लगातार चमकती आकाशीय बिजली ने डर का माहौल भी बना दिया.

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तूफानी हवाओं का असर

वहीं, शाम करीब 5 बजे आसमान पर अचानक काले बादलों ने डेरा जमा लिया. देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में पूरा कस्बा पानी से तरबतर हो गया. करीब एक घंटे तक चली तेज बारिश और तूफानी हवाओं का असर पूरे क्षेत्र में दिखाई दिया. कई जगहों पर टिन-टप्पर उड़ गए जबकि दुकानों के होर्डिंग टूटकर सड़क पर गिर पड़े.

बाजार में अफरा-तफरी का माहौल

तेज अंधड़ से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश का सबसे ज्यादा असर पनवाड़ के साप्ताहिक हाट बाजार में देखने को मिला, जहां अचानक बदले मौसम ने दुकानदारों और ग्रामीणों को संभलने तक का मौका नहीं दिया. तेज हवा और बारिश शुरू होते ही बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

लगातार चमकी बिजली

लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों और छज्जों के नीचे शरण लेते नजर आए. कई सब्जी विक्रेताओं की सब्जियां भीग गईं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. तेज बारिश के चलते कस्बे की सड़कों और आम रास्तों पर पानी भर गया और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया.

हालांकि बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली लेकिन लगातार बिजली चमकने और तेज हवाओं के कारण देर शाम तक लोग सहमे रहे.

सलूंबर में भी तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश

वहीं, सलूंबर में तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. कई जगह पेड़ गिर गए, जबकि दाल पंचायत क्षेत्र में एक कच्चा मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया.

टीनशेड तेज हवाओं के कारण गिर पड़े

बुधवार देर शाम अचानक बदले मौसम के बीच तेज आंधी और बारिश ने सलूंबर जिले में तबाही मचा दी. डाल पंचायत के मेघवाल बस्ती क्षेत्र में गौतम मेघवाल के कच्चे मकान पर लगा टीनशेड तेज हवाओं के कारण गिर गया. वहीं, कई स्थानों पर पेड़ धराशाई होने से आवागमन प्रभावित रहा.

आंधी के कारण कई मकानों के टीनशेड और केलू-पोस की छतों को भी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीणों के अनुसार, कुछ देर तक चली तेज हवाओं से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गनीमत यह रही कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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