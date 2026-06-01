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झालावाड़ में आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही, उखड़े बिजली के खंभे और पेड़, 1 की मौत

Jhalawar Weather: राजस्थान के झालावाड़ जिले में दोपहर आए आंधी-तूफान बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपाया. ऐसे में विद्युत पोल और पेड़ भी उखड़ गए. मौसम विभाग ने मौसम बिगड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: Jun 01, 2026, 06:28 PM|Updated: Jun 01, 2026, 06:28 PM
झालावाड़ में आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही, उखड़े बिजली के खंभे और पेड़, 1 की मौत
Image Credit: Jhalawar Weather

Jhalawar Weather: राजस्थान के झालावाड़ जिले में आज दोपहर आए आंधी-तूफान बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरसाया. जिले के कई कस्बों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जहां एक और पनवाड़ कस्बे में हुई ओलावृष्टि ने आमजन को शेल्टर में छुपने के लिए मजबूर कर दिया.

वहीं, जिले के पिड़ावा कस्बे में भी आए आंधी तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया. इस दौरान क्षेत्र में कई विद्युत पोल और पेड़ भी उखड़ गए, तो वहीं एक निर्माणधीन मकान की दीवार ढह जाने से चपेट में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई.

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जिले के पिडावा कस्बे के सुल्तानपुरा मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान की पक्की दीवार गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुरा निवासी फजलुद्दीन तेज हवाओं और बारिश के बीच अपने निर्माणाधीन मकान की स्थिति देखने गए थे. इसी दौरान अचानक मकान की एक पक्की दीवार भरभराकर गिर गई.

दीवार का भारी हिस्सा और पट्टी उनके सिर पर आ गिरी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद परिजन और आसपास के लोग तत्काल उन्हें उप जिला चिकित्सालय पिड़ावा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं, तेज हवाओं और बारिश के कारण क्षेत्र में नुकसान की कई खबरें सामने आई हैं. क्षेत्र में कई जगह पेड़ पौधे व बिजली के खंभे और विद्युत लाइने टूट कर नीचे गिर गई, जिससे क्षेत्र की बिजली गुल है. कई जगहों पर घरों और दुकानों के टीन टप्पर भी उड़ गए. ऐसे में अचानक शुरू हुई तूफानी बारिश ने पूरे इलाके में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है.

इधर, राजधानी सहित प्रदेशभर में मौसम विभाग ने धूलभरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया. 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हीटवेव से राहत की संभावना जताई है. आगामी 4 से 5 दिनों तक आंधी-बारिश का दौर रहने की संभावना जताई गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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