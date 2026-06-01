/झालावाड़ में आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही, उखड़े बिजली के खंभे और पेड़, 1 की मौत

Jhalawar Weather: राजस्थान के झालावाड़ जिले में आज दोपहर आए आंधी-तूफान बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरसाया. जिले के कई कस्बों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जहां एक और पनवाड़ कस्बे में हुई ओलावृष्टि ने आमजन को शेल्टर में छुपने के लिए मजबूर कर दिया.

वहीं, जिले के पिड़ावा कस्बे में भी आए आंधी तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया. इस दौरान क्षेत्र में कई विद्युत पोल और पेड़ भी उखड़ गए, तो वहीं एक निर्माणधीन मकान की दीवार ढह जाने से चपेट में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

जिले के पिडावा कस्बे के सुल्तानपुरा मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान की पक्की दीवार गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुरा निवासी फजलुद्दीन तेज हवाओं और बारिश के बीच अपने निर्माणाधीन मकान की स्थिति देखने गए थे. इसी दौरान अचानक मकान की एक पक्की दीवार भरभराकर गिर गई.

दीवार का भारी हिस्सा और पट्टी उनके सिर पर आ गिरी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद परिजन और आसपास के लोग तत्काल उन्हें उप जिला चिकित्सालय पिड़ावा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं, तेज हवाओं और बारिश के कारण क्षेत्र में नुकसान की कई खबरें सामने आई हैं. क्षेत्र में कई जगह पेड़ पौधे व बिजली के खंभे और विद्युत लाइने टूट कर नीचे गिर गई, जिससे क्षेत्र की बिजली गुल है. कई जगहों पर घरों और दुकानों के टीन टप्पर भी उड़ गए. ऐसे में अचानक शुरू हुई तूफानी बारिश ने पूरे इलाके में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है.

इधर, राजधानी सहित प्रदेशभर में मौसम विभाग ने धूलभरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया. 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हीटवेव से राहत की संभावना जताई है. आगामी 4 से 5 दिनों तक आंधी-बारिश का दौर रहने की संभावना जताई गई है.