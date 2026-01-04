झालावाड़ में ठंड का टॉर्चर, घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, जनजीवन प्रभावित

Jhalawar Weather Update: हाड़ौती अंचल का झालावाड़ जिला इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है. पिछले दो दिनों से जारी 'कोल्ड टॉर्चर'ने आम जनजीवन को बेबस कर दिया है. बर्फीली शीतलहर और सूरज के लुका-छिपी के खेल के बीच लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

पारे में गिरावट और ठिठुरन

झालावाड़ में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 19 डिग्री के पार नहीं जा सका. दिनभर ठंडी हवाओं के चलने से गलन बढ़ गई है, जिससे बचने के लिए लोग भारी गरम कपड़ों, मफलर और टोपों का सहारा ले रहे हैं. हालात यह हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है.

विजिबिलिटी 50 मीटर से कम

कोहरे ने जिले की सड़कों और रेल पटरियों पर रफ्तार थाम दी है. सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए निकलना पड़ा. घने कोहरे का असर परिवहन पर साफ दिखा. अकलेरा से कोटा जाने वाली ट्रेन आज अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से पहुंची, जिससे कड़ाके की ठंड में यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा. इसी तरह रोडवेज और निजी बसों के शेड्यूल भी पूरी तरह बिगड़ गए हैं.

अलाव बना सहारा

शहर की गलियों और चौराहों पर लोग जगह-जगह अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने का जतन करते नजर आ रहे हैं. चाय की थड़ियों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ अलाव के चारों ओर जमा है. हालांकि, स्कूली बच्चों के लिए 'विंटर वेकेशन' (शीतकालीन अवकाश) राहत बनकर आया है, जिससे उन्हें सुबह की ठिठुरन में स्कूल नहीं जाना पड़ रहा.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, झालावाड़ वासियों को फिलहाल इस 'सफेद आफत' से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आगामी तीन दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

