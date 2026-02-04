Jhalawar Weather Update: बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को रुलाया, फसलों को हुआ तगड़ा नुकसान

Jhalawar Weather Impact on Crops: झालावाड़ जिले में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते तीन दिनों से मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा. आसमान में लगातार बादलों का डेरा बना हुआ है, तो वहीं, कल मंगलवार को जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवो में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को मायूस कर दिया है. अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों को फसलों के खराब होने की चिंता सता रही है.

गंगधार क्षेत्र के सुनारी, ढाबला, कागडिया, सेकला, बेड़ला आदि गांवो में भी तेज हवा के कारण फसले आड़ी गिर गई. बारिश और ओलावृष्टि से धनिया, सरसों, मसूर, चना और अलसी की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है.

फसल को भारी नुकसान हुआ

उधर झालावाड़ जिले के ही बकानी क्षेत्र में भी देर रात्रि को हुई रुक रुक कर बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है. बारिश से गेहूं, सरसों और धनिया की फसल को भारी नुकसान हुआ है. धनिया की फसल में इन दिनों फूल आ रहे थे, ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से फूल झड़ जाने से धनिया की फसल तबाह हो गई है.

प्रशासन द्वारा फसल खराबे का सर्वे करवाया जाए

बारिश के कारण अमूमन ऐसे ही हालत अकलेरा क्षेत्र में भी रहे, जहां तेज हवाओं ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसान पूरी तरह मायूस दिखाई दे रहे हैं. किसानों ने मांग की है, कि जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा फसल खराबे का सर्वे करवाया जाए और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा मिले.

उधर मौसम विभाग की माने तो झालावाड़ जिले में अगले दो दिन और हालात में सुधार के असर नहीं है. अगले दो दिन और जिले के विभिन्न इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि संभावित है. जिसके चलते तापमान में भी फिर से गिरावट दर्ज होगी.

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी

बता दें कि राजस्थान में 4 फरवरी को मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक, ओलावृष्टि और घने कोहरे की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे देखते हुए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के ऊपर एक्टिव मौसम प्रणालियों का असर 4 फरवरी को भी देखने को मिलेगा. खासकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम अधिक प्रभावित रह सकता है. दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार हैं.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, सीकर, झुंझुनू और अलवर समेत कई जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है. हाड़ौती और शेखावाटी अंचल में कहीं-कहीं ओले गिर सकते हैं. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, लेकिन ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा.

