Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jhalawar: कोटा में युवती की संदिग्ध मौत, समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर लगे हत्या के आरोप

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में क परिवार की बेटी की कोटा में संदिग्ध मौत हो गई, जिसके परिजनों ने तंवर समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर हत्या के आरोप लगाए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh parihar
Published: Dec 17, 2025, 04:44 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 04:44 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का सितम! इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

राजस्थान में दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, इन शहरों की चमकेगी किस्मत
8 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, इन शहरों की चमकेगी किस्मत

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!

'जिस बच्ची को स्कूल का मतलब नहीं पता था, वही गांव की पहली ग्रेजुएट बन गई' पढ़ें तारा बंजारा की कहानी
6 Photos
alwar news

'जिस बच्ची को स्कूल का मतलब नहीं पता था, वही गांव की पहली ग्रेजुएट बन गई' पढ़ें तारा बंजारा की कहानी

Jhalawar: कोटा में युवती की संदिग्ध मौत, समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर लगे हत्या के आरोप

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरड़ा निवासी एक परिवार की बेटी की कोटा में संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने तंवर समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में तंवर समाज की जिला स्तरीय बैठक का भी सरड़ा कस्बे में आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रोशन तंवर को भी बुलाया गया था लेकिन रोशन तंवर समाज की बैठक में नहीं पहुंचा.

इसके बाद तंवर समाज के पंच पटेलो ने बैठक में रोशन तंवर को हत्या का आरोपी मानते हुए समाज के जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया. इस दौरान समाजजनों ने पीड़ित परिवार के साथ एक जुटता से खड़ा होने का भी निर्णय लिया.

पीड़ित परिवार झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया से भी मिलकर न्याय की गुहार लगा चुका है. समाज की बैठक में न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के कन्हैयालाल तंवर ने बताया कि वह और उसके पिता मांगीलाल कोटा में फास्टफूड का ठेला लगाकर जीवन यापन करते हैं. उसकी बहन भी कोटा में ही कोचिंग कर रही थी लेकिन कुछ दिन पहले उसकी बहन की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उसकी बहन की हत्या का दोषी तंवर समाज का जिला अध्यक्ष रोशन तंवर है, जिसने पहले भी उसकी बहन को जबरदस्ती मोबाइल दिए और शादी बनाने के लिए दबाव बना रहा था लेकिन परिवार ने रोशन के साथ बहन की शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही वह उसे परेशान कर रहा था.

ऐसे में पुलिस से उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करें. उधर बैठक में आए समाजजनों ने भी बताया कि पीड़ित परिवार ने समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर हत्या के आरोप लगाए हैं.

रोशन को समाज की महाबैठक में बुलाया था लेकिन वह नहीं आया. ऐसे में रोशन को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहकर उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा.

गौरतलब है कि रोशन तंवर समाज का जिलाध्यक्ष है, जो गत मनोहरथाना विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका है. विधानसभा चुनाव के दौरान रोशन तंवर का एक युवती के साथ होटल के कमरे का वीडियो भी वायरल हुआ था. अब पीड़ित परिवार द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद रोशन तंवर फिर से विवादों में है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news