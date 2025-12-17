Jhalawar: कोटा में युवती की संदिग्ध मौत, समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर लगे हत्या के आरोप

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरड़ा निवासी एक परिवार की बेटी की कोटा में संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने तंवर समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में तंवर समाज की जिला स्तरीय बैठक का भी सरड़ा कस्बे में आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रोशन तंवर को भी बुलाया गया था लेकिन रोशन तंवर समाज की बैठक में नहीं पहुंचा.

इसके बाद तंवर समाज के पंच पटेलो ने बैठक में रोशन तंवर को हत्या का आरोपी मानते हुए समाज के जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया. इस दौरान समाजजनों ने पीड़ित परिवार के साथ एक जुटता से खड़ा होने का भी निर्णय लिया.

पीड़ित परिवार झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया से भी मिलकर न्याय की गुहार लगा चुका है. समाज की बैठक में न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के कन्हैयालाल तंवर ने बताया कि वह और उसके पिता मांगीलाल कोटा में फास्टफूड का ठेला लगाकर जीवन यापन करते हैं. उसकी बहन भी कोटा में ही कोचिंग कर रही थी लेकिन कुछ दिन पहले उसकी बहन की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

उसकी बहन की हत्या का दोषी तंवर समाज का जिला अध्यक्ष रोशन तंवर है, जिसने पहले भी उसकी बहन को जबरदस्ती मोबाइल दिए और शादी बनाने के लिए दबाव बना रहा था लेकिन परिवार ने रोशन के साथ बहन की शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही वह उसे परेशान कर रहा था.

ऐसे में पुलिस से उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करें. उधर बैठक में आए समाजजनों ने भी बताया कि पीड़ित परिवार ने समाज के जिला अध्यक्ष रोशन तंवर पर हत्या के आरोप लगाए हैं.

रोशन को समाज की महाबैठक में बुलाया था लेकिन वह नहीं आया. ऐसे में रोशन को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहकर उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा.

गौरतलब है कि रोशन तंवर समाज का जिलाध्यक्ष है, जो गत मनोहरथाना विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका है. विधानसभा चुनाव के दौरान रोशन तंवर का एक युवती के साथ होटल के कमरे का वीडियो भी वायरल हुआ था. अब पीड़ित परिवार द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद रोशन तंवर फिर से विवादों में है.

