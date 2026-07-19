/Jhalawar: अवैध गन से फायरिंग कर बनाई रील, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में शादी समारोह में अवैध पंप एक्शन गन से फायरिंग करने और इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक युवक को भारी पड़ गया.

रील के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने पर घाटोली थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई कर उसके पास मौजूद अवैध पंप एक्शन गन और एंड्राइड मोबाइल को जब्त कर उसे गिरफ्तार किया है.

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पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हथियार का प्रदर्शन कर लोगों में भय का माहौल बनाने और अपना प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से फायरिंग की रील बनाकर पोस्ट की थी.

हथियारों संग प्रदर्शन

झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर झालावाड़ पुलिस की पैनी नजर है. कुछ युवक लोगों की जान जोखिम में डाल और लोगों में भय व्याप्त करने के लिए हथियारों संग प्रदर्शन कर रील बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं.

घाटोली थाना क्षेत्र में युवक द्वारा पंप फायरिंग करते हुए बनाई गई रील वायरल होने की सूचना मिलने पर घाटोली थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की थी. जांच में दीपक गुर्जर के सोशल अकाउंट पर पंप एक्शन गन से फायरिंग करते हुए एक रील अपलोड की गई थी.

अवैध पंप एक्शन गन और मोबाइल फोन जब्त

अकाउंट के माध्यम से आरोपी की पहचान उदय सिंह उर्फ दीपक निवासी चुरेलिया, थाना घाटोली के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से अवैध पंप एक्शन गन और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया.

एसपी अमित बुडानिया ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन व भ्रामक एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली कोई पोस्ट न करें. ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.