झालरापाटन में द्वारकाधीश भक्ति का सैलाब, 63वीं परिक्रमा में उमड़ी भीड़

Rajasthan News: झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश की 63वीं परिक्रमा धूमधाम से संपन्न हुई. हजारों श्रद्धालुओं ने 'दूध की धार' के साथ बारह कोसी यात्रा पूरी की. प्रशासन और समाजसेवी संगठनों के सहयोग से पूरी नगरी भक्ति और गुलाल के रंग में रंगी नजर आई.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mahesh parihar
Published: Jan 11, 2026, 05:07 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 05:07 PM IST

झालरापाटन में द्वारकाधीश भक्ति का सैलाब, 63वीं परिक्रमा में उमड़ी भीड़

Dwarkadhish Parikrama Jhalrapatan: हाड़ौती की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी झालरापाटन आज भगवान द्वारकाधीश के जयकारों से गुंजायमान हो उठी. मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री द्वारकाधीश भक्ति पुष्टि सत्संग समिति द्वारा आयोजित भगवान द्वारकाधीश की 63वीं विशाल परिक्रमा में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला. झालावाड़ जिले के अलावा संपूर्ण हाड़ौती और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस पावन यात्रा में भाग लिया.

भक्ति, गुलाल और दूध की धार
रविवार प्रातः मंगला आरती के बाद मंदिर परिसर से परिक्रमा का भव्य शुभारंभ हुआ. इस बार की 'बारह कोसी' परिक्रमा की खास बात यह रही कि इसे 'दूध की धार' के साथ संपन्न किया गया. श्रद्धालुओं ने भगवान द्वारकाधीश के रथ को अपने हाथों से खींचकर पुण्य कमाया. पूरा परिक्रमा मार्ग अबीर और गुलाल से सराबोर नजर आया. डीजे पर बजते भजनों की धुन पर महिला, पुरुष और बच्चे झूमते-नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे. यात्रा पीपली बाजार, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, इमली गेट और अनाज मंडी होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहाँ महाआरती के साथ इसका समापन हुआ.

जन-सहयोग और भव्य व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरा शहर एक सूत्र में बंधा दिखा. सत्संग समिति द्वारा हजारों लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई. शहर के व्यापार संघ और विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने मार्ग में जगह-जगह जलपान, चाय और नाश्ते के स्टॉल लगाए. सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभालने में पुलिस और प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया.

सुरक्षा के कड़े पहरे में आस्था
विशाल भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया. पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं को अपने कीमती सामान और गहनों की सुरक्षा के प्रति सचेत किया गया. ट्रैफिक पुलिस के जवान हर चौराहे पर मुस्तैदी से डटे रहे ताकि यात्रा निर्बाध रूप से संपन्न हो सके.

63 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है, जो मालवा और हाड़ौती की अटूट सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को दर्शाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

