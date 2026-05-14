/शादी समारोह में चोरी की वारदात का खुलासा, इनामी बदमाश गिरफ्तार

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Rajasthan Crime News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में लगभग 6 महीने पहले एक शादी समारोह के दौरान अज्ञात बदमाश ने 70 हजार रुपये नगदी और आभूषणों से भरा बैग चुरा लिया था.
Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में करीब 6 माह पूर्व एक शादी समारोह के दौरान अज्ञात बदमाश ने 70 हजार रुपए नगदी और आभूषण से भरा बैग चुरा लिया था. मामले में खुलासा करते हुए झालरापाटन थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी इनामी बदमाश बादल सांसी को गिरफ्तार किया है.
मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि 22 नवंबर 2025 को झालरापाटन शहर के एक निजी होटल में आयोजित शादी समारोह के दौरान एक महिला का 70 हजार रुपए नगदी तथा सोने चांदी के आभूषण से भरा हुआ बैग किसी अज्ञात बदमाश ने चुरा लिया था.
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया. इस प्रकरण में झालरापाटन थाना पुलिस ने अनुसंधान की कड़ियों को जोड़ते हुए अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े इनामी बदमाश बादल सांसी निवासी गुलखेड़ी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने वारदात को करना कबूल किया. बाद में उसके निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस को आरोपी से रिमांड के दौरान और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है.
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