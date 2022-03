Jharkhand Budget 2022: रामेश्वर उरांव ने सदन में पेश किया बजट, पिछले साल के मुकाबले बढ़ी राशि

रांची: Jharkhand Budget 2022: झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट विधानसभा में पेश किया. उरांव ने सदन में एक लाख एक हजार सौ करोड़ का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोक कल्याण के विचार के साथ काम कर रही है. राज्य के सभी गरीब को अनुदान पर पेट्रोल दिया जा रहा है. किसान को संपन्न जीवन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारा लक्ष्य है.

'इज ऑफ लिविंग आवश्यक'

रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज नहीं है बल्कि जनता के सपनो को ठोस रूप देता है. सरकार ने कई बजट गोष्ठी भी आयोजित किया और युवाओं के सुझाव भी आए, उनका समावेश किया गया है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease Of Doing Business) के साथ इज ऑफ लिविंग (Ease Of Living) भी आवश्यक है.

'शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस'

उन्होंने कहा कि 'आप की सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंच कर समाधान निकालने का काम किया है. पूंजीगत व्यय पर 24 हजार 8 सौ 70 करोड़, सामान्य क्षेत्र के लिए 31 हजार 8 सौ करोड़ दिया गया है. इस बजट के माध्यम से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ आधार भूत संरचना पर ध्यान दिया गया है.

'मनरेगा में बढ़ेगा कार्य दिवस'

मंत्री ने कहा कि दुमका के मसलिया में एक हजार करोड़ से ज्यादा की लागत से सिंचाई योजना के तहत तीन सौ चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए मनरेगा (MNREGA) में 12 लाख 50 हजार मानव दिवस का श्रीजन किया जाएगा.

'पिछले वर्ष की अपेक्षा सरकार ने बढ़ाया बजट'

बता दें कि पिछले साल हेमंत सोरेन सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. वहीं, बजट पेश करने से पहले शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार के विभिन्न मसलों पर घेरा.