/झालावाड़ में चीता KP3 की एंट्री से दहशत, गोवंश का किया शिकार, गांवों में अलर्ट जारी

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहरथाना क्षेत्र में चीता KP3 के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. रविवार देर रात चीते ने एक गोवंश के बच्चे का भी शिकार किया. सोमवार सुबह से उसकी लोकेशन चंदीपुर व पचेटा गांव के जंगलों में बताई जा रही है, जिसपर वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है.

सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवान ने बताया कि कूनो पार्क से निकला चीता KP3 बारां जिले के शेरगढ़ और हरनावदाशाहजी क्षेत्र से होते हुए झालावाड़ जिले की मनोहरथाना चंदीपुर रेंज तक पहुंचा है. बीते तीन दिनों से यह चीता हरनावदा क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा था.

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अब इसकी गतिविधियां झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में देखी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात चीता भटगांव के जंगल से आगे बढ़ा. कचनारिया खुर्द, कोटड़ा कागला से होते हुए झालावाड़ जिले की सीमा में अर्जुनपुरा और गणेशपुरा से सटे जंगलों में उसकी गतिविधियां दर्ज की गईं.

चीते की लोकेशन लगातार बदल रही है, जिसपर वन विभाग झालावाड़ तथा कूनो पार्क से पहुंची टीमें पैनी निगाह रख रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी जानकारी के लिए वन विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है.

