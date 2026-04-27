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झालावाड़ में चीता KP3 की एंट्री से दहशत, गोवंश का किया शिकार, गांवों में अलर्ट जारी

Jhalawar News: झालावाड़ जिले में मनोहरथाना क्षेत्र में चीता KP3 के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. रविवार देर रात चीते ने एक गोवंश के बच्चे का भी शिकार किया.

Edited byAman SinghReported byMahesh parihar
Published: Apr 27, 2026, 02:37 PM|Updated: Apr 27, 2026, 02:37 PM
झालावाड़ में चीता KP3 की एंट्री से दहशत, गोवंश का किया शिकार, गांवों में अलर्ट जारी
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Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहरथाना क्षेत्र में चीता KP3 के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. रविवार देर रात चीते ने एक गोवंश के बच्चे का भी शिकार किया. सोमवार सुबह से उसकी लोकेशन चंदीपुर व पचेटा गांव के जंगलों में बताई जा रही है, जिसपर वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है.

सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवान ने बताया कि कूनो पार्क से निकला चीता KP3 बारां जिले के शेरगढ़ और हरनावदाशाहजी क्षेत्र से होते हुए झालावाड़ जिले की मनोहरथाना चंदीपुर रेंज तक पहुंचा है. बीते तीन दिनों से यह चीता हरनावदा क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा था.

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अब इसकी गतिविधियां झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में देखी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात चीता भटगांव के जंगल से आगे बढ़ा. कचनारिया खुर्द, कोटड़ा कागला से होते हुए झालावाड़ जिले की सीमा में अर्जुनपुरा और गणेशपुरा से सटे जंगलों में उसकी गतिविधियां दर्ज की गईं.

चीते की लोकेशन लगातार बदल रही है, जिसपर वन विभाग झालावाड़ तथा कूनो पार्क से पहुंची टीमें पैनी निगाह रख रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी जानकारी के लिए वन विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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