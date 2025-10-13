झालावाड़ में पान खिलाकर चुन लेते हैं साथी, सबके सामने हो जाते हैं फरार

Jhalawar Special Diwali Elopements: झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर स्थित जगदेव जी गांव में दिवाली के आसपास हर साल तीन दिवसीय अनोखा मेला लगता है. नेवज नदी के किनारे बसे प्राचीन देवनारायण भगवान मंदिर के आसपास यह मेला वर्षों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है. झालावाड़ मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर यह स्थान प्रेम और विवाह की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. मेले में खरीदारी के साथ-साथ युवक-युवतियां अपने मनपसंद जीवनसाथी की तलाश में आते हैं, जो इसे एक अनोखा सामाजिक आयोजन बनाता है.



पान खिलाकर इजहार-ए-प्रेम

मेले की मुख्य मान्यता यह है कि युवक और युवतियां पान खिलाकर या लगाकर अपना प्रेम इजहार करते हैं. विवाह योग्य युवा सज-धजकर आते हैं, लेकिन दिल जीतना आसान नहीं. युवक हाथ में बांसुरी थामे मांदर की थाप पर नाचते हैं, तो युवतियां घूंघट की ओट से उन्हें रिझाती हैं.

बांसुरी की तान पर थिरकते कदम

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, पान खिलाने का मतलब ही प्रेम की स्वीकृति है. मेले में झूले, आइसक्रीम और गोलगप्पों का बाजार सजा रहता है, जहां मौज-मस्ती का दौर चलता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो राजस्थान की लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है.



भागकर शादी की प्रथा

मेले की सबसे रोमांचक परंपरा है भागकर शादी. प्रेमी-प्रेमिका मौका पाते ही फरार हो जाते हैं और विवाह बंधन में बंध जाते हैं, जिसके कारण गांव को जगदेव जी नाम मिला. यहां रेस्टोरेंट या होटलों में मिले जोड़े मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं. अमावस्या पर लोग ज्वारे, गन्ने, कुमुदिनी के फूल, मटकी, मिट्टी का कलश, दीपक, मोरपंखी, तीर-तलवार, खंजर, लाठी, घूंघरू और घंटियां खरीदते हैं. नदी किनारे पेड़-पौधों के बीच यह मेला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, फिर भी चुपके से घटनाएं

मुख्यालय से दूर होने के बावजूद दूर-दराज के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, जो मेले को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं. जावर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा भारी जाब्ता तैनात किया जाता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो. फिर भी, चुपके से प्रेमी-प्रेमिका की भागने की घटनाएं होती रहती हैं, जिनका पता नहीं चल पाता. परंपराओं में कोई बदलाव नहीं आया है, और मेला उसी पुरानी पद्धति से आयोजित होता है. यह आयोजन न केवल सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है.