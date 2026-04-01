Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

झालावाड़ में पागल कुत्ते का आतंक, 9 लोगों काटकर किया घायल, जानें हमले के बाद रेबीज से क्या-क्या स्टेप बचा सकती है जान

Pirawa dog bite: राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में आवारा पागल कुत्ते के हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. मंगलवार सुबह अचानक एक पागल कुत्ते ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हमला कर 9 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायलों में एक महिला भी शामिल है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByMahesh parihar
Published:Apr 01, 2026, 12:35 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 12:35 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

झालावाड़ में पागल कुत्ते का आतंक, 9 लोगों काटकर किया घायल, जानें हमले के बाद रेबीज से क्या-क्या स्टेप बचा सकती है जान

Jhalawar dog Attack: राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में आवारा पागल कुत्तों के आतंक ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना दिया है. मंगलवार सुबह अचानक एक पागल कुत्ते ने शहर के विभिन्न इलाकों में हमला कर 9 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायलों में एक महिला भी शामिल है.

सुबह के समय माता चौकी, दलेलपुरा, गोदाम नाका और दिलावरा क्षेत्र में कुत्ते ने लोगों पर हमला बोल दिया. सूचना मिलते ही लोगों में सनसनी फैल गई. घायलों को तुरंत पिड़ावा के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है. शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो आमजन के लिए बड़ा खतरा बन गई है. अचानक एक साथ इतने लोगों पर हमले की घटना ने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया है.

रेबीज का खतरा और लक्षण
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज (कुत्ते का दिमागी बुखार) का सबसे बड़ा खतरा होता है. रेबीज एक घातक वायरस है जो कुत्ते की लार के जरिए इंसान में फैलता है. रेबीज के शुरुआती लक्षण आमतौर पर काटने के कुछ हफ्तों या महीनों बाद दिखते हैं. इनमें काटे गए स्थान पर जलन, खुजली, झुनझुनी या दर्द, बुखार, सिरदर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं. गंभीर लक्षण आने पर व्यक्ति में चिंता, बेचैनी, भ्रम, मतिभ्रम (हैलुसिनेशन), पानी देखकर डर (हाइड्रोफोबिया), हवा से डर (एरोफोबिया), अत्यधिक लार निकलना, निगलने में दिक्कत, दौरे पड़ना और पक्षाघात जैसी स्थिति हो सकती है. एक बार रेबीज के लक्षण शुरू हो जाने के बाद इलाज लगभग असंभव हो जाता है और ज्यादातर मामलों में यह जानलेवा साबित होता है. इसलिए काटने के तुरंत बाद इलाज शुरू करना बेहद जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


तुरंत क्या करें और इलाज क्या है?
कुत्ते के काटने पर सबसे पहले घाव को 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. इसके बाद एंटीसेप्टिक लगाएं.

पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (PEP) में शामिल हैं

घाव की सफाई (सबसे महत्वपूर्ण)
रेबीज वैक्सीन की डोज (आमतौर पर दिन 0, 3, 7 और 14 पर)
गंभीर काटने (कैटेगरी III) में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (RIG) या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी घाव के आसपास लगाई जाती है.

झालावाड़ जैसे जिलों में सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है. घायलों को तुरंत वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है. डॉक्टरों की सलाह है कि काटने के बाद 24 घंटे के अंदर इलाज शुरू कर दें.


प्रशासन और नागरिकों की चिंतापिड़ावा नगरपालिका और जिला प्रशासन पर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने में लापरवाही का आरोप लग रहा है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टेरलाइजेशन या वैक्सीनेशन अभियान तुरंत शुरू किया जाए. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है. खासकर बच्चों और महिलाओं में भय बढ़ गया है. कई लोग अब घर से बाहर निकलते समय सतर्क रह रहे हैं.


क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या केवल पिड़ावा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में बढ़ रही है. नियमित स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और जागरूकता अभियान से ही इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है. घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन रेबीज से बचाव के लिए उन्हें पूरा कोर्स पूरा करना होगा. पिड़ावा में यह घटना एक चेतावनी है कि आवारा पशुओं के प्रबंधन में ढिलाई बरतने का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है. प्रशासन को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news