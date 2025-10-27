Zee Rajasthan
Jhalawar Breaking News: झालावाड़ में भयंकर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, पेंशन घोटाले में नई गिरफ्तारियां, 2 लाख फर्जी अकाउंट

Jhalawar Big Scam News: कोटा रेंज की झालावाड़ पुलिस ने सरकारी कल्याण योजनाओं के नाम पर चले फर्जीवाड़े में नया अध्याय जोड़ा. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाओं व पेंशन खातों में सेंध लगाने वाले गिरोह के दो प्रमुख सदस्य आज गिरफ्तार हुए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 27, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 12:47 PM IST

Jhalawar Big Scam News: कोटा रेंज की झालावाड़ पुलिस ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और पेंशन खातों से जुड़े एक बड़े घोटाले में आज फिर बड़ा धमाका किया है. यह फर्जीवाड़ा इतना सुनियोजित था कि इसमें पेंशन तक नहीं छोड़ी गई, और आरोपी अपनी जेबें भरने में लगे रहे. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की अगुवाई में चलाए गए सीक्रेट मिशन ने अब तक 30 से अधिक आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

आज की कार्रवाई में मोहम्मद लाइक को स्टेट नोडल ऑपरेटर के रूप में और रमेश चंद को जिला कलेक्टर फलोदी में ऑपरेटर के तौर पर गिरफ्तार किया गया. ये गिरफ्तारियां पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से की गईं, जो घोटाले के अंतरराज्यीय नेटवर्क को उजागर करती हैं.

गिरफ्तारियों का विवरण और जब्त सामान

पुलिस ने बताया कि घोटाले में 2 लाख से अधिक संदिग्ध बैंक अकाउंटों का डेटा बरामद हुआ है, जिससे करोड़ों रुपये का गबन हुआ. पहले चरण में 52.63 लाख रुपये नकद सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था. उनके पास से 16 लग्जरी वाहन, 14 मोटरसाइकिल, 35 लैपटॉप और नोट गिनने की मशीनें जब्त की गईं. आज की कार्रवाई में नए आरोपी मोहम्मद लाइक और रमेश चंद ने कबूल किया कि वे फर्जी दस्तावेज बनाकर लाभार्थियों के खातों में हेराफेरी कर रहे थे. एसपी अमित कुमार ने कहा, "यह देश भर में हड़कंप मचाने वाला सबसे बड़ा खुलासा है, जहां सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया गया."

प्रभाव और आगे की जांच

इस घोटाले से हजारों गरीब लाभार्थी प्रभावित हुए हैं, जिनकी पेंशन और कल्याण राशि हाईजैक हो गई. झालावाड़ पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है. अब तक की जांच में पता चला कि आरोपी नेटवर्क ने पंजाब से दिल्ली तक फैलाव किया था. पुलिस अब और डेटा विश्लेषण कर रही है, ताकि बाकी फरार सदस्यों को पकड़ा जा सके. जिला प्रशासन ने प्रभावितों को राहत देने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है. यह मामला सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है.

