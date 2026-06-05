/Rajasthan Crime: गरीबी का फायदा उठाकर रचा जाता था सौदा, तस्करों के चंगुल से बचाई गईं 6 लड़कियां

Jhalawar Human Trafficking Case: राजस्थान के झालावाड़ से लेकर मुंबई तक फैले एक कथित अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच में सामने आया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को बेहतर जीवन और रोजगार का लालच देकर महानगरों में भेजा जाता था. पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क के कई सदस्य सक्रिय थे और लड़कियों की पहचान तथा दस्तावेजों में भी कथित रूप से हेरफेर किया जाता था.



क्या हुआ है?

झालावाड़ पुलिस ने एक संगठित मानव तस्करी गिरोह का खुलासा किया है, जो ग्रामीण और कमजोर तबकों की लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें राजस्थान से बाहर ले जाने का काम करता था. पुलिस कार्रवाई में कई संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और छह लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source



मामला कहां से जुड़ा है?

जांच के अनुसार इस नेटवर्क की गतिविधियां राजस्थान के झालावाड़, बूंदी और टोंक जिलों से लेकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक फैली हुई थीं. लड़कियों को विभिन्न स्थानों से ले जाकर महानगरों में रखा जाता था.



यह कार्रवाई कब और कैसे हुई?

मुंबई पुलिस द्वारा कुछ लड़कियों के रेस्क्यू के बाद मामले की कड़ियां राजस्थान तक पहुंचीं. इसके बाद झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने खुफिया जानकारी जुटाकर संयुक्त अभियान चलाया. स्थानीय स्तर पर साक्ष्य एकत्र किए गए और विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की गई.



इस नेटवर्क में कौन शामिल था?

पुलिस जांच के अनुसार इस कथित नेटवर्क में स्थानीय एजेंट, बिचौलिये और महानगरों में सक्रिय संचालक शामिल थे. ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशाना बनाकर लड़कियों को रोजगार और बेहतर भविष्य का झांसा देते थे. जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं.



पुलिस जांच में क्या सामने आया?

जांच में कथित रूप से ऐसे दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पहचान और उम्र संबंधी रिकॉर्ड में हेरफेर की आशंका सामने आई है. पुलिस का दावा है कि कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को बालिग दिखाने की कोशिश की गई थी. इन तथ्यों की विस्तृत जांच जारी है.



सामाजिक चुनौती और आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि मानव तस्करी केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है. गरीबी, अशिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर ऐसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं. इसलिए कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ शिक्षा, पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रम भी जरूरी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!