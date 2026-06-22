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झालावाड़ में हाई अलर्ट मॉकड्रिल: खेल संकुल में आतंकी हमला, बच्चों को बनाया बंधक, कमांडो ने चार आतंकियों को मार गिराया

Jhalawar Mock Drill: झालावाड़ के खेल संकुल परिसर में आज आतंकियों के घुसने और वहां घूमने पहुंचे बच्चों को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया.

Edited byAman SinghReported byMahesh parihar
Published: Jun 22, 2026, 03:05 PM|Updated: Jun 22, 2026, 03:05 PM
झालावाड़ में हाई अलर्ट मॉकड्रिल: खेल संकुल में आतंकी हमला, बच्चों को बनाया बंधक, कमांडो ने चार आतंकियों को मार गिराया
Image Credit: Jhalawar Mock Drill

Jhalawar Mock Drill: राजस्थान के झालावाड़ के खेल संकुल परिसर में आज आतंकियों के घुसने और वहां घूमने पहुंचे बच्चों को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया. जैसे ही मेडिकल व आपदा राहत टीमों सहित पुलिस के पास आतंकी घटना की सूचना पहुंची, तो सभी के हाथ पैर फूल गए.

तुरंत ही पुलिस के प्रशिक्षित कमांडो की टीम, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड सहित आपदा रहत मौके पर पहुंची. हालांकि मौके पर पहुंचकर सूचना को मॉकड्रिल पाकर राहत की सांस ली. इस दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा राहत पहुंचाने वाली टीमों के पहुंचने के समय को भी परखा गया.

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झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आतंकी घटना को लेकर आज एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान सुबह 11 बजे झालावाड़ खेल संकुल में पांच ''आतंकवादियों'' के घुसने और बच्चों को बंधक बनाने का परिदृश्य बनाया गया.

आतंकवादियों द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने आतंकवादियों से बच्चों को रिहा करने की अपील की. इसी बीच पुलिस के प्रशिक्षित कमांडो भी घटनास्थल पर पहुंच गए.

जब आतंकवादियों ने प्रशासन की बात नहीं मानी, तो कमांडो ने त्वरित कार्रवाई की. इस कार्रवाई में चार आतंकवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, जबकि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया. यह पूरी कवायद झालावाड़ जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा तैयारियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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