/झालावाड़ में हाई अलर्ट मॉकड्रिल: खेल संकुल में आतंकी हमला, बच्चों को बनाया बंधक, कमांडो ने चार आतंकियों को मार गिराया

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Jhalawar Mock Drill: राजस्थान के झालावाड़ के खेल संकुल परिसर में आज आतंकियों के घुसने और वहां घूमने पहुंचे बच्चों को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया. जैसे ही मेडिकल व आपदा राहत टीमों सहित पुलिस के पास आतंकी घटना की सूचना पहुंची, तो सभी के हाथ पैर फूल गए.
तुरंत ही पुलिस के प्रशिक्षित कमांडो की टीम, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड सहित आपदा रहत मौके पर पहुंची. हालांकि मौके पर पहुंचकर सूचना को मॉकड्रिल पाकर राहत की सांस ली. इस दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा राहत पहुंचाने वाली टीमों के पहुंचने के समय को भी परखा गया.
झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आतंकी घटना को लेकर आज एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान सुबह 11 बजे झालावाड़ खेल संकुल में पांच ''आतंकवादियों'' के घुसने और बच्चों को बंधक बनाने का परिदृश्य बनाया गया.
आतंकवादियों द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने आतंकवादियों से बच्चों को रिहा करने की अपील की. इसी बीच पुलिस के प्रशिक्षित कमांडो भी घटनास्थल पर पहुंच गए.
जब आतंकवादियों ने प्रशासन की बात नहीं मानी, तो कमांडो ने त्वरित कार्रवाई की. इस कार्रवाई में चार आतंकवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, जबकि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया. यह पूरी कवायद झालावाड़ जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा तैयारियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी.
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