Jhalawar News: कालीसिंध थर्मल आवासीय कॉलोनी में चोरी की वारदात, दर्जन भर मकानो के टूटे ताले, लाखों की नगदी और आभूषण चुराए

झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक दर्जन से अधिक मकानों के ताले तोड़कर नगदी और आभूषण चोरी कर लिए।

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh parihar
Published: Nov 29, 2025, 05:08 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 05:08 PM IST

Jhalawar News: कालीसिंध थर्मल आवासीय कॉलोनी में चोरी की वारदात, दर्जन भर मकानो के टूटे ताले, लाखों की नगदी और आभूषण चुराए

Jhalawar News: झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने एक दर्जन से अधिक मकान के ताले तोड़ दिए और घर में रखे नगदी व आभूषण चुराकर फरार हो गए. चोरी की वारदात कई मकानों में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसमें अज्ञात बदमाश परिसर में चहल कदमी नहीं करते नजर आ रहे. घटना के दौरान थर्मल पावर प्लांट के कई कार्मिक विवाह समारोह में अन्यत्र गए थे, तो कई कार्मिक नाइट शिफ्ट पर थे, जिसके चलते मकान सुने पड़े थे. उसी दौरान बदमाशो ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला. हालांकि थर्मल की आवासीय कॉलोनी में सुरक्षा की भी चाकचौबंद व्यवस्था होती है. थर्मल की आवासीय कॉलोनी में प्रवेश द्वार पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद परिसर में चोरी की बड़ी वारदात होना थर्मल प्रबंधन द्वारा कराई गई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

पीड़ित परिवारों को वारदात का उस समय पता चला जब कोई शिफ्ट की ड्यूटी खत्म कर सुबह अपने कमरे पर पहुंचा, तो किसी को उसके पड़ोसी ने सूचना देकर बाहर से बुलाया.

घटना की जानकारी मिलते ही थर्मल की आवासीय कॉलोनी के बाहर कार्मिकों की भीड़ जमा हो गई और घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की. बाद में सभी थर्मल कर्मचारी बसों में बैठकर मिनी सचिवालय पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन किया.

चोरी की वारदात के पीड़ित कर्मचारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा को ज्ञापन भी दिया गया. ज्ञापन के दौरान थर्मल कर्मियों ने कहा कि एक ही रात में एक दर्जन से अधिक मकानो में चोरी की वारदात एक संगठित अपराध की ओर इशारा करता है. किसी बड़े गिरोह द्वारा वारदात का अंजाम दिया गया है. वारदात से उनकी खून पसीना बहाकर कमाई गई पूंजी चोरी हो गई. ऐसे में उनकी मांगे की पुलिस जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करें. इसके साथ ही कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र में पुलिस चौकी भी स्थापित की जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो.

उधर घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने कहा कि थर्मल कार्मिकों द्वारा चोरी की वारदात को लेकर ज्ञापन दिया गया है. मामले को लेकर झालावाड़ डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है. तकनीकी तथा मानवीय तरीकों से बदमाशों को लेकर सूचनाओं को संकलित कर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

