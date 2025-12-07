झालावाड़ में चाकूबाजी से हड़कंप! युवक ने मां, पत्नी और बेटी पर किया चाकू से हमला, तीनों गंभीर

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी ही मां, पत्नी और बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. इस जानलेवा हमले में तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए. बाद में युवक के पिता और भाई के द्वारा तीनों को गंगधार स्थित प्राथमिक चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. इधर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची व मामले की तहकीकात शुरू की.

मामले में जानकारी देते हुए पगारिया थाना अधिकारी किशोर शेखावत ने बताया कि थाना क्षेत्र के बनी गांव में युवक गोवर्धन द्वारा अपनी मां कमला बाई, पत्नी कृष्णा बाई और बेटी आरती पर चाकू से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया. हमले में तीनों घायलों के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोट आई है. इसके बाद तीनों को उपचार के लिए गंगधार के प्राथमिक चिकित्सालय में ले जाया गया.

उन्होंने बताया कि मामले में पिता उदयराम और भाई दिनेश ने पर्चा बयान देकर बताया कि गत दिनों गोवर्धन को फीवर हुआ था, तब से ही उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है. उन्होंने बताया कि युवक के पिता व भाई के द्वारा मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई. पिता का कहना है कि वह गोवर्धन को इलाज के लिए अच्छे चिकित्सक के पास ले जाना चाहते हैं.

गंभीर रूप से घायल पत्नी कृष्णा ने बताया कि उनके पति गोवर्धन के द्वारा इससे पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया. तबीयत खराब होने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आया है. पगारिया थानाधिकारी ने बताया कि युवक गोवर्धन के द्वारा खेती का कार्य किया जाता है तथा युवक का किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है.

