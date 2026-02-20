'डर के आगे जीत है' में फंसे ऋतिक रोशन! माउंटेन ड्यू के विज्ञापन पर उपभोक्ता कोर्ट का नोटिस

Mountain Dew misleading advertisement: झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को भ्रामक विज्ञापन के आरोप में नोटिस जारी किया है. यह मामला माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों से जुड़ा है, जहां अभिनेता ब्रांड एंबेसडर के रूप में दिखाई देते हैं. कोर्ट ने कंपनी पेप्सिको (PepsiCo) और उसके डिस्ट्रीब्यूटर वरुण बेवरेज लिमिटेड (Varun Beverages Limited) को भी नोटिस भेजा है. सभी पक्षों से एक महीने के अंदर जवाब मांगा गया है. यह खबर 12 फरवरी 2026 को कोर्ट के फैसले के बाद सामने आई है.

भ्रामक विज्ञापन का आरोप और शिकायतकर्ता का दावा

एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने झालावाड़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद दायर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि माउंटेन ड्यू के विज्ञापनों में ऋतिक रोशन द्वारा किए गए दावे पूरी तरह भ्रामक हैं. विज्ञापन में दिखाया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति, ऊर्जा और हिम्मत आती है.

व्यक्ति डर को खत्म कर असंभव लगने वाले साहसी काम आसानी से कर लेता है. प्रसिद्ध टैगलाइन "डर के आगे जीत है" के साथ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जहां पीने के बाद लोग एक्सट्रीम एक्टिविटीज करते हैं.शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन देखकर उन्होंने भरोसा किया और माउंटेन ड्यू खरीदकर पी. लेकिन पीने के बाद उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ—न हिम्मत बढ़ी, न डर खत्म हुआ. उन्होंने कहा कि उत्पाद में ऐसी कोई सामग्री (ingredient) नहीं है जो वैज्ञानिक रूप से इन दावों को साबित करे. कोई साइंटिफिक रिपोर्ट या प्रमाण भी नहीं है.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मामला

एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) का हवाला दिया. इस धारा के अनुसार, कोई भी विज्ञापन जो उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या लाभ के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी देता है, वह भ्रामक विज्ञापन माना जाता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी और ब्रांड एंबेसडर मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, जिससे लोगों को झूठा भरोसा होता है.कोर्ट ने प्रारंभिक जांच में तथ्यों में सच्चाई पाई और परिवाद को स्वीकार कर लिया. कोर्ट अब जांच करेगी कि क्या कंपनी के दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फैलाया गया भ्रम है.

कोर्ट की कार्रवाई और समयसीमा

परिवाद 20 जनवरी 2026 को पेश किया गया था. कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को ऋतिक रोशन, पेप्सिको और वरुण बेवरेज लिमिटेड को डाक के माध्यम से नोटिस जारी किए. सभी को एक महीने के अंदर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है.

यह मामला सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और भ्रामक विज्ञापनों पर बढ़ती सख्ती को दर्शाता है. हाल ही में इसी तरह के अन्य केस भी सामने आए हैं, जहां उपभोक्ताओं ने ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन यह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

