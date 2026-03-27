नवरात्रि के अवसर पर अग्नि कुंड में नंगे पैर चले माता के साधक, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Jhalawar News: झालावाड़ जिले में बकानी क्षेत्र के नानोर गांव में नवरात्र पर्व के अवसर पर मां चामुंडा माता मंदिर पर पहली बार 21 फीट लंबे अग्नि के चूल पर माताजी का घोड़ला चलाया गया.
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Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में बकानी क्षेत्र के नानोर गांव में नवरात्र पर्व के अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अनोखा दृश्य देखने को मिला. गांव स्थित मां चामुंडा माता मंदिर पर पहली बार 21 फीट लंबे अग्नि के चूल पर माताजी का घोड़ला चलाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी.
यह पहला अवसर है जब इस प्रकार अग्नि चूल पर चलने की परंपरा निभाई गई. आयोजन को लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. सुबह भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें मां चामुंडा का साधक घोड़ला हाथ में खप्पर लेकर पूरे गांव में नगर भ्रमण करता हुआ निकला.
इस दौरान महिलाएं सिर पर गंगा कलश धारण कर भक्ति भाव से शामिल हुईं. पूरे गांव में जयकारों और भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा. शोभायात्रा के बाद मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से महाआरती की गई. आरती के पश्चात मंदिर परिसर में बनाए गए 21 फीट लंबे अग्नि कुंड पर मां चामुंडा का साधक घोड़ला नंगे पैर निकाला गया. इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
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झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के रामपुरिया से रसूलपुरा की ओर जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है. जिसपर से गुजरना ग्रामीणों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क मार्ग पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में पहुंच चुका है. जिसपर प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीणों का आना-जाना लगा रहता है.
वहीं दर्जनों स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं. सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है. जिसपर चलना दुश्वार हो रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि यहां से आने जाने वाले बाइक चालक व राहगीर कई बार फिसल कर घायल भी हो चुके हैं.
ग्रामीणों ने मांग की है कि इस सड़क मार्ग को ठीक करवाया जाए. जब इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता चिंटू यादव से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि यह मरम्मत लायक सड़क नहीं बची है. इसके नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. स्वीकृति मिलने के बाद यहां नई सड़क बनाई जाएगी.
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