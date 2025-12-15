Zee Rajasthan
OMG : पहले रेकी करता और फिर सफेद लग्जरी कार से चुरा लेता बकरियां

राजस्थान के झालावाड़ से एक अजब खबर आई. जहां एकाएक बकरियां चोरी होने लगी थी. आस पास के लोगों का कहना था कोई चमचमाती कार से आता है और बकरियां गायब हो जाती है.

pragati pant
Edited By pragati pant
Reported By Mahesh parihar
Published: Dec 15, 2025, 01:13 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 01:18 PM IST

OMG : पहले रेकी करता और फिर सफेद लग्जरी कार से चुरा लेता बकरियां

Jhalawar News : झालावाड़ के भवानीमंडी थाना पुलिस ने आखिरकार उस चोर को पकड़ ही लिया जो गांव से बकरियां चुरा रहा था. इस चोरी में चोर लग्जरी कार का इस्तेमाल कर रहा था.

आरोपी अपने साथियों के साथ महंगी कार से ग्रामीण क्षेत्रों में जाते औरव हां जंगलों में अकेले बच्चों या महिलाओं को बकरियां चराते हुए रेकी करते फिर मौका देखकर बकरियों को अपनी लग्जरी कार में डालकर फरार हो जाते.

एक दिसंबर को भवानीमंडी क्षेत्र के गंगपुरा का खेड़ा निवासी बालचंद मेहर ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी पत्नी गांव के ही श्यामसिंह की बकरियां चराने जंगल में गई थी. इस दौरान एक चमचमाती सफेद लग्जरी कार से 4 लोग वहां पहुंचे और अकेली महिला को देखकर मौके से 6 बकरियां चुरा कर लग्जरी कार में डाल ली और मौके से फरार हो गए.

पीड़ित की शिकायत के बाद भवानीमंडी पुलिस उप अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया. जिसके बाद चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान की गई. गिरोह के मुख्य आरोपी कोटा जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र निवासी जीतू लाल को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी, बकरियां चुराने 8 से 13 लाख के बीच आने वाली कार का इस्तेमाल कर रहा था. भवानीमंडी पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है. पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी जीतूलाल ने वारदात में मोहित कुरेशी, दिनेश एवं समीर को शामिल होना बताया है. जिन्हें भी अब पुलिस तलाश कर रही है. बहरहाल चोरों द्वारा बकरियां चुराने के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल करना भी सुर्खियों बटोर रहा है.

सब ये ही चर्चा कर रहे हैं कि बकरियों को चुराने के लिए ये शख्स अपने साथियों के साथ मिलकर एक लग्जरी कार का इस्तेमाल आखिर कर क्यों रहा था.खैर आरोपी और उसके साथियों पूछताछ जारी है और कितनी बकरियां अभी तक गायब हुई है ये भी पता लगाया जा रहा है.

आमतौर पर राजस्थान में बकरियों की कीमत उनके नस्ल पर आधारित होती है. जैसे अजमेरा, सोजत या सिरोही नस्ल वाली बकरियां उम्र और वेट के हिसाब से प्रतिकिलोग्राम के आधार पर बिकती हैं. तो वहीं अगर बढ़िया नस्ल हो तो कीमत 15 हजार से 2 लाख के बीच तक भी चली जाती है.

आमतौर पर राजस्थान में बकरियों की कीमत उनके नस्ल पर आधारित होती है. जैसे अजमेरा, सोजत या सिरोही नस्ल वाली बकरियां उम्र और वेट के हिसाब से प्रतिकिलोग्राम के आधार पर बिकती हैं. तो वहीं अगर बढ़िया नस्ल हो तो कीमत 15 हजार से 2 लाख के बीच तक भी चली जाती है.

