PM Modi ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 21,800 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, झालावाड़ में हुआ सीधा प्रसारण

CM Employment Festival 2026: PM नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में अजमेर में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण राजकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम झालावाड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के 21 हजार 800 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.
साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 9 से 14 साल तक की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. युवा अपनी ऊर्जा, इमानदारी और नवाचार से राज्य और देश के विकास को नई गति देंगे.
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई. इसके अतिरिक्त पेयजल, विद्युत, सिंचाई, अक्षय ऊर्जा, सड़क, सीवरेज सहित विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए लगभग 16 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों की सौगात भी राज्यवासियों को प्रदान की गई.
मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम, झालावाड़ में किया गया. जिसमें राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण वर्चुअल माध्यम से प्रदर्शित किया गया. जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कुल 363 नवनियुक्त कार्मिकों को अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.
नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही युवाओं के चेहरे खिल उठे. नवनियुक्त कार्मिकों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया. इस दौरान जिले में 14 वर्ष की बालिकाओं को लगने वाले कैंसर रोकथाम वैक्सीन का जिले के 5 चिकित्सा संस्थानों पर शुभारंभ किया गया.
कार्यक्रम में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्यामसुंदर शर्मा, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ संजय पोरवाल, सीएमएचओ डॉ. साजिद खान, सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
