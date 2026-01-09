राजस्थान के अधीक्षण अभियंता निकले तगड़े आईफोन लवर, घूस में डायरेक्ट कर डाली डिमांड!

Jhalawar News: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने झालावाड़ में अभियांत्रिकी विभाग के एक ऐसे अधीक्षण अभियंता को अरेस्ट किया है, जिसने घूस में महंगे आईफोन की डिमांड कर डाली. आईफोन की कीमत करीब 84 हजार रुपये बताई जा रही है.
Jhalawar News: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी अधिकारी पर बकाया बिल पास करने और ठेकेदार को परेशान नहीं करने के बदले महंगा आईफोन मांगने का आरोप है.
एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान की झालावाड़ चौकी ने शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता विष्णु चन्द गोयल को रिश्वत में आईफोन एक्सआर (कीमत करीब 84 हजार रुपये) लेते हुए गिरफ्तार किया है.
कैसे हुआ खुलासा
एसीबी को 5 जनवरी 2026 को एक ठेकेदार (परिवादी) ने शिकायत दी थी कि उसके द्वारा किए जा रहे हैंडपंप रिपेयर, पाइपलाइन लीकेज और लैंड कनेक्शन कार्यों में अनावश्यक आपत्तियां लगाई जा रही हैं. शिकायत में बताया गया कि पूर्व में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25 हजार रुपये ले लिए गए थे और बाद में बकाया बिल पास करने के बदले महंगे आईफोन की मांग की जा रही थी.
कैसे हुई पुष्टि
शिकायत पर 7 जनवरी को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा आईफोन (प्रो/लेटेस्ट मॉडल) की मांग किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद 9 जनवरी को ट्रैप की योजना बनाई गई.
ट्रैप कार्रवाई कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस आनन्द शर्मा के सुपरवीजन में की गई. कार्रवाई का निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत ने किया, जबकि पुलिस निरीक्षक साजिद खान ने टीम के साथ ट्रैप को अंजाम दिया. आरोपी को परिवादी से आईफोन एक्सआर लेते ही धर दबोचा गया.
पूछताछ और तलाशी जारी
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ और उसके आवास की तलाशी की जा रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है.
