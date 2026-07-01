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झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

Rajasthan Crime: झालावाड़ के नारायणपुरा गांव में खेत के रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. गंडासे और लाठियों से हुए हमले में बुजुर्ग महिला फूलबाई की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए.

Edited byAman SinghReported byMahesh parihar
Published: Jul 01, 2026, 08:21 PM|Updated: Jul 01, 2026, 08:21 PM
झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल
Image Credit: Jhalawar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के झालावाड़ में सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में खेत के रास्ते के विवाद को लेकर आज दोपहर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई. विवाद के बाद एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार गंडासे और लाठियों से हमला कर दिया. जानलेवा हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. वहीं चार अन्य घायल हो गए, जिनमें आरोपी पक्ष के भी दो लोग शामिल हैं.

बुजुर्ग महिला की मौत

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मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हुई है. परिजन घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे. सूचना पर वे तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचे. एक पक्ष के घायलों में बुजुर्ग महिला फूलबाई को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है. जिसका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

आरोपी पक्ष के दो लोग घायल

वहीं पीड़ित पक्ष के ही रतिराम और आत्माराम गंभीर घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जारी है. आरोपी पक्ष के भी दो लोग मामूली घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है. फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से मांगीलाल सहित उसके परिवार के आधा दर्जन महिलाओं व पुरुषों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा

उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई और अनहोनी ना हो. फिलहाल दूसरे पक्ष द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया. पुलिस ने बुजुर्ग महिला का शव मोर्चरी में रखवाया है. जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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