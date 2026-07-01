/झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के झालावाड़ में सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में खेत के रास्ते के विवाद को लेकर आज दोपहर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई. विवाद के बाद एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार गंडासे और लाठियों से हमला कर दिया. जानलेवा हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. वहीं चार अन्य घायल हो गए, जिनमें आरोपी पक्ष के भी दो लोग शामिल हैं.

बुजुर्ग महिला की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हुई है. परिजन घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे. सूचना पर वे तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचे. एक पक्ष के घायलों में बुजुर्ग महिला फूलबाई को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है. जिसका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

आरोपी पक्ष के दो लोग घायल

वहीं पीड़ित पक्ष के ही रतिराम और आत्माराम गंभीर घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जारी है. आरोपी पक्ष के भी दो लोग मामूली घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है. फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से मांगीलाल सहित उसके परिवार के आधा दर्जन महिलाओं व पुरुषों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा

उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई और अनहोनी ना हो. फिलहाल दूसरे पक्ष द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया. पुलिस ने बुजुर्ग महिला का शव मोर्चरी में रखवाया है. जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.