बेटे के DNA टेस्ट से सामने आ जाता घिनौना सच, तो प्रेमी सिपाही के साथ मिल टीचर ने पति IB अधिकारी को उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime Files: झालावाड़ में 7 साल पुराने आईबी अधिकारी हत्या मामले में पत्नी अनीता, प्रेमी प्रवीण समेत चार आरोपी दोषी ठहराए गए. इंजेक्शन से हत्या की गई थी. अदालत ने दो को आजीवन और दो को 14 साल कैद की सजा सुनाई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 18, 2026, 03:50 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 03:50 PM IST

Rajasthan Crime News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में सात साल पहले हुई एक आईबी अधिकारी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. मामला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि वारदात को बेहद सोच-समझकर अंजाम दिया गया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस साजिश में एक पुलिसकर्मी खुद शामिल था. ऐसे में आरोपियों ने शुरू से ही बचने के हर संभव तरीके अपनाए और हत्या को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की.

इस मामले में खुफिया एजेंसी Intelligence Bureau से जुड़े अधिकारी चेतन प्रकाश की मौत को पहले स्वाभाविक बताया गया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई. चेतन की पत्नी अनीता मीणा, जो पेशे से लेक्चरर थी, उसके पुलिसकर्मी प्रेमी प्रवीण राठौर समेत चार लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया. बुधवार को सुनाए गए फैसले में दो आरोपियों को उम्रकैद और दो को 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई.

फैसला विशेष न्यायाधीश सुनीता मीणा ने सुनाया. अदालत ने हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप सिद्ध माने. जैसे ही दोष सिद्ध हुए, अदालत में मौजूद गार्ड ने अनीता मीणा, प्रवीण राठौर, शाहरुख खान और संतोष निर्मल को हिरासत में ले लिया. बाद में दोबारा पेश कर सजा सुनाई गई. एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की. तभी अनीता और प्रवीण के बीच अवैध संबंधों का खुलासा हुआ. दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन परिवार की सहमति नहीं मिलने पर अनीता की शादी 2011 में चेतन प्रकाश से हो गई. बाद में दोनों फिर संपर्क में आए. अनीता अपने प्रेमी को समाज की नजरों से बचाने के लिए मुंहबोला भाई बताती थी.

मामले में नया मोड़ तब आया जब चेतन को पत्नी पर शक हुआ. उसे संदेह था कि उसके बेटे की पैदाइश को लेकर सच्चाई कुछ और हो सकती है. वह डीएनए जांच करवाने की बात कह रहा था. अनीता को डर था कि ऐसा होने पर उसके संबंध उजागर हो जाएंगे. इसी आशंका में पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.

हत्या की योजना बेहद खतरनाक और सुनियोजित थी. प्रवीण ने एनेस्थीसिया का भारी डोज इंजेक्शन के जरिए चेतन को लगाया. यह इंजेक्शन उसे निजी अस्पताल में कार्यरत नर्सिंगकर्मी संतोष निर्मल से मिला था. खास बात यह थी कि इस तरह के इंजेक्शन का पता सामान्य पोस्टमार्टम में आसानी से नहीं चलता. इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद चेतन बेहोश हुआ और ज्यादा मात्रा के कारण उसकी मौत हो गई. शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे, जिससे मामला उलझ गया.

जांच अधिकारी संजय प्रसाद मीणा के अनुसार, इंजेक्शन देकर हत्या करने का यह देश में शायद पहला मामला था. आरोपी खुद पुलिस में होने के कारण जांच को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता रहा. लेकिन मृतक के पिता ने शुरू से इसे हत्या बताया और सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी. आखिरकार अदालत के फैसले के साथ इस चर्चित मामले में न्याय मिला.
