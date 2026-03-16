पिड़ावा की बेटी को मिली न्याय की जीत! एकतरफा प्यार में युवती की हत्या करने वाला जुबेर को आजीवन कारावास की सजा

Jhalawar Crime News: पिड़ावा क्षेत्र के अमीरपुरा गांव में हुए रूह कंपा देने वाले हत्याकांड में आज न्याय ने अपनी जीत दर्ज की. एकतरफा प्यार के जुनून में एक मासूम युवती की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी जुबेर को एससी एसटी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. इस फैसले के बाद मृतका के परिवार और पूरे इलाके में राहत की लहर दौड़ गई.

क्या था रूह कंपा देने वाला मामला?

यह सनसनीखेज मामला पिड़ावा के अमीरपुरा गांव से जुड़ा है. आरोपी जुबेर युवती पर एकतरफा प्यार करता था और लगातार उससे मिलने और उसके खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. जब युवती ने उसके गलत इरादों को स्वीकार नहीं किया, तो गुस्से और ईर्ष्या में जलते जुबेर ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति का परिचय दिया. उसने धारदार हथियार से युवती का गला रेतकर उसकी नृशंस हत्या कर दी. इस हत्याकांड ने न केवल अमीरपुरा बल्कि पूरे झालावाड़ जिले को झकझोर दिया था. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और ऐतिहासिक फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा की अदालत में हुई. कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध माना. न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी जुबेर को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो सजा की अवधि बढ़ सकती है.

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29 गवाह और 59 दस्तावेजों ने पक्की की सजा

इस मामले में पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष की दलीलों ने निर्णायक भूमिका निभाई. विशिष्ट लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि कोर्ट में जुबेर के खिलाफ कुल 29 गवाहों को पेश किया गया. इसके अलावा, 59 दस्तावेजी साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिससे आरोपी के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा. चश्मदीदों की गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने साफ किया कि हत्या पूरी योजना के साथ और नृशंस तरीके से की गई थी.

समाज के लिए एक कड़ा संदेश

न्यायालय के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कानून बेहद सख्त है. एकतरफा प्यार के नाम पर हिंसा करने वालों के लिए यह फैसला मिसाल बनेगा. कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और आम लोगों ने इसे ‘सत्य की जीत’ बताया. पुलिस प्रशासन ने भी इस त्वरित न्याय की सराहना की है, जिससे अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगेगी.

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