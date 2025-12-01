Zee Rajasthan
ऑपरेशन शटरडाउन का दूसरा धमाका! फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन माफिया तक पूरा रैकेट उजागर

Rajasthan Crime News: झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटडाउन के दूसरे चरण में ई-मित्र संचालकों, सरकारी कर्मचारियों और फर्जी लाभार्थियों की मिलीभगत से दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन सत्यापन और फसल मुआवजा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया.सात आरोपी गिरफ़्तार हुए. अब तक 47 गिरफ्तारियां हो गई हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mahesh parihar
Published: Dec 01, 2025, 04:22 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 04:22 PM IST

Jhalawar Crime News: झालावाड़ पुलिस द्वारा सरकारी योजनाओं में ई-मित्र संचालकों के माध्यम से किया जा रही बड़ी सेंधमारी का ऑपरेशन शटडाउन के तहत खुलासा किया गया था. इसी मामले में अनुसंधान में जुटी पुलिस ने दूसरे चरण में एक और बड़े मामले का खुलासा किया है, जिसमें ईमित्र संचालकों तथा सरकारी मशीनरी के संयुक्त मिली भगत का खेल सामने आया है.

इसके तहत ईमित्र संचालक विभिन्न विभागों के आपरेटर व संविदा कर्मियों के माध्यम से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन सत्यापन तथा फसल मुआवजे का लाभ फर्जी तरीके से अपात्र लोगों तक पहुंचा रहे थे. उक्त मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसने दो ई मित्र संचालक, एक स्वास्थ्य विभाग का संविदाकर्मी ऑपरेटर, तहसील कार्यालय का रीडर तथा फर्जी लाभार्थी भी शामिल है, जिसके द्वारा अपात्र होने के बावजूद फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र सम्मिलित कर स्कूटी का लाभ उठा लिया था.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आज पुलिस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि झालावाड़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन शटर डाउन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाने तथा अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का खुलासा किया गया था. उक्त मामले में पूर्व में 40 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अनुसंधान जारी था.

ऐसे में झालावाड़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन शटरडाउन के दूसरे चरण में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर, फर्जी पेंशन सत्यापन कर तथा फर्जी तरीके से फसल मुआवजा जारी करवाने के रैकेट का खुलासा किया गया. उक्त मामले में पुलिस द्वारा कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो ईमित्र संचालक, एक स्वास्थ्य विभाग का ऑपरेटर, अकलेरा तहसील कार्यालय का रीडर तथा एक अपात्र फर्जी लाभार्थी भी शामिल है. कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्तों से डिजिटल डिवाइसेज, संदिग्ध डाटा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा अपात्र तरीके से प्राप्त की गई स्कूटी भी बरामद की गई है. पुलिस द्वारा अब तक कुल 47 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.इसके साथ ही करोड़ों रुपए की राशि व हजारों फर्जी खाते भी फ्रिज करवा दिए गए हैं.

