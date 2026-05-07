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ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप

Rajasthan News: झालावाड़ के फीता खेड़ी गांव में एक युवक को ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है. कमलेश गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है. दस्तावेज विवाद के बाद मारपीट, गला घोंटने और आग में फेंकने का मामला सामने आया है. पुलिस जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh parihar
Published: May 07, 2026, 09:35 PM|Updated: May 07, 2026, 09:35 PM
ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: झालावाड़ जिले के फीता खेड़ी गांव में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक को उसके ही ससुराल वालों द्वारा जिंदा जलाने का प्रयास किया गया. गंभीर रूप से झुलसे युवक को पहले बकानी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

अस्पताल में भर्ती पीड़ित युवक कमलेश ने अपने बयान में बताया कि वह बकानी थाना क्षेत्र के दातिया गांव का रहने वाला है. उसकी शादी करीब एक साल पहले सुनेल थाना क्षेत्र के फीता खेड़ी गांव में हुई थी. लगभग एक माह पहले वह अपनी पत्नी धापू बाई के साथ रहने के लिए ससुराल आया था और वहीं रह रहा था.

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कमलेश के अनुसार, ससुराल पक्ष को उसके शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत थी. इसी वजह से वह बुधवार दोपहर अपने गांव दातिया गया था, लेकिन वहां उसे दस्तावेज नहीं मिल सके. इसके बाद वह रात में वापस ससुराल लौट आया. लौटने पर जैसे ही ससुराल वालों ने दस्तावेजों के बारे में पूछा और उसने दस्तावेज न मिलने की बात कही, वैसे ही माहौल अचानक बिगड़ गया.

आरोप है कि इस पर उसके ससुर मांगीलाल गुस्से में आ गए और उन्होंने कमलेश पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया. इस दौरान उसकी पत्नी और साले ने भी उसे पकड़कर बेल्ट से उसके गले में फंदा लगाने का प्रयास किया. गंभीर रूप से घायल और बेहोश होने के बाद आरोपियों ने उसे कचरे के ढेर में लगी आग में फेंक दिया.

इसके बाद आरोपियों ने उसे मृत समझकर एक कार में डालकर उसके पैतृक गांव दातिया स्थित माता-पिता के घर पहुंचा दिया. वहां परिजन उसे गंभीर हालत में देखकर तुरंत बकानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे झालावाड़ रेफर कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीड़ित के पर्चा बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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