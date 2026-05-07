/ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप

Rajasthan Crime News: झालावाड़ जिले के फीता खेड़ी गांव में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक को उसके ही ससुराल वालों द्वारा जिंदा जलाने का प्रयास किया गया. गंभीर रूप से झुलसे युवक को पहले बकानी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

अस्पताल में भर्ती पीड़ित युवक कमलेश ने अपने बयान में बताया कि वह बकानी थाना क्षेत्र के दातिया गांव का रहने वाला है. उसकी शादी करीब एक साल पहले सुनेल थाना क्षेत्र के फीता खेड़ी गांव में हुई थी. लगभग एक माह पहले वह अपनी पत्नी धापू बाई के साथ रहने के लिए ससुराल आया था और वहीं रह रहा था.

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कमलेश के अनुसार, ससुराल पक्ष को उसके शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत थी. इसी वजह से वह बुधवार दोपहर अपने गांव दातिया गया था, लेकिन वहां उसे दस्तावेज नहीं मिल सके. इसके बाद वह रात में वापस ससुराल लौट आया. लौटने पर जैसे ही ससुराल वालों ने दस्तावेजों के बारे में पूछा और उसने दस्तावेज न मिलने की बात कही, वैसे ही माहौल अचानक बिगड़ गया.

आरोप है कि इस पर उसके ससुर मांगीलाल गुस्से में आ गए और उन्होंने कमलेश पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया. इस दौरान उसकी पत्नी और साले ने भी उसे पकड़कर बेल्ट से उसके गले में फंदा लगाने का प्रयास किया. गंभीर रूप से घायल और बेहोश होने के बाद आरोपियों ने उसे कचरे के ढेर में लगी आग में फेंक दिया.

इसके बाद आरोपियों ने उसे मृत समझकर एक कार में डालकर उसके पैतृक गांव दातिया स्थित माता-पिता के घर पहुंचा दिया. वहां परिजन उसे गंभीर हालत में देखकर तुरंत बकानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे झालावाड़ रेफर कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीड़ित के पर्चा बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.