Rajasthan Crime: राजस्थान के झालावाड़ जिले में डग कस्बे में मंगलवार को युवक सुनील पर चाकू से हुए गंभीर हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के सिर मुंडवाकर बाजार में जुलूस भी निकाला और घटनास्थल तक ले जाकर मौका तस्दीक कराई.

डग थाना अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य कस्बे में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है. साथ ही यह संदेश भी दिया गया है कि नगर में किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्यों में लिप्त पाए जाने वालों पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी.

गौरतलब है कि बीते मंगलवार देर रात को आरोपी राजा, साहिल और सोहेल ने डग के टोडी मोहल्ला निवासी सुनील शर्मा पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया था और उसका झालावाड़ जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. घटना के बाद से कस्बेवासियों में आक्रोश था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

झालावाड़ जिले के मनोहरथाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से झालावाड़ जिला सहित सीमावर्ती मध्यप्रदेश से भी चुराई कुल 6 बाइक बरामद की है. मामले में जानकारी देते हुए मनोहरथाना थानाधिकारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि बीते दिनों कस्बे के हेमंत शर्मा के घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई थी.

मामले की तफ्तीश के दौरान रतनपुरा निवासी महेंद्र भील और गोविंद भील को नाकाबंदी के दौरान चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने कोटा, घाटोली सहित सीमावर्ती मध्यप्रदेश के कई कस्बों में भी बाइक चोरी की वारदातें की है, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर कुल 6 बाइक बरामद की गई है. पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है.