झालरापाटन सूर्य मंदिर में विजयादशमी पर हुआ हैरतअंगेज कारनामा! ध्वज पताका फहराने बिना सुरक्षा चढ़ा युवक

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक आज नई ध्वज पताका स्थापित की गई. ध्वज पताका को फहराने के लिए पहले विधि-विधान से पूजन किया गया,उसके बाद शहर के अर्जुन सोनी ने करीब 107 फीट ऊंचाई पर बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा संसाधनों के मंदिर शिखर तक चढ़कर धार्मिक ध्वज पताका को स्थापित किया. मंदिर के शिखर पर पहुंचकर अर्जुन सोनी ने शंखनाद किया और मंदिर घंटियों को ध्वनित किया. परंपरागत आयोजित कार्यक्रम के दौरान नीचे खड़े लोग टकटकी लगाए शिखर की ओर देखते हुए जयघोष करते रहे.

11वीं शताब्दी का है मंदिर

वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक झालरापाटन के 11 वीं शताब्दी के बने अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर नई ध्वज पताका स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है. इस के तहत आज विजयादशमी के अवसर पर सूर्य मंदिर परिसर में पहले नई ध्वज पताका का विधि-विधान से पूजन किया गया, फिर झालरापाटन निवासी युवक अर्जुन सोनी इस ध्वज को लेकर निकल पड़े मंदिर के शिखर की ओर, जिसकी ऊंचाई करीब 107 फिट से भी अधिक है. अर्जुन सोनी बीते कई वर्षों से लगातार विजयादशमी के अवसर पर सूर्य मंदिर पर ध्वज पताका को बदलने का कार्य करते आ रहे हैं. इस वर्ष भी अर्जुन सोनी देखते ही देखते भय पैदा करने वाली ऊंचाई पर पहुंच गए और नई पताका को फहराया. परंपरा मुताबिक शिखर पर पहुंचकर वहां स्थापित झालर व घंटीया भी बजायी और शंखनाद करने के बाद सकुशल वापस नीचे आ गए. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य मंदिर के आसपास जमा रहे और इस हैरतअंगेज कारनामे को देखकर दांतो तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए.

लोगों के द्वारा किया गया उत्साहवर्धन

हालांकि इस दौरान नागरिको के द्वारा ढोल की थाप और धार्मिक जयकारों से अर्जुन सोनी का उत्साहवर्धन किया जाता रहा. बाद में नीचे सकुशल उतरेेे अर्जुन का सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों ने साफ पहनाकर और तिलक लगाकर अभिवादन भी किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या बोले पताका चढ़ाने वाले युवक?

अर्जुन सोनी का कहना है कि वे यह कार्य किसी लाभ के लिए नहीं,बल्कि भगवान पद्मनाभ के आशीर्वाद के लिए करते हैं. उनके द्वारा सूर्य मंदिर पर लगातार आठवें वर्ष यह धर्म विजय पताका स्थापित की गई है और जब तक जीवित है तब तक प्रतिवर्ष ध्वज पताका फहराते रहेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-