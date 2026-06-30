/एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

Jhalawar News: बारिश के दौरान झालावाड़ जिले के पनवाड़ क्षेत्र के चलेट गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. पातालेश्वर महादेव मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे 11 केवी बिजली लाइन का करंट आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में फैल गया. इससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि कोई व्यक्ति करंट की चपेट में नहीं आया, लेकिन किसान गिरिराज गुर्जर के बाड़े में बंधे 13 बेजुबान जानवरों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे से किसान को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और गांव में शोक के साथ लोगों में भारी नाराजगी भी है.

ट्रांसफार्मर में आग लगते ही फैला करंट

जानकारी के अनुसार घटना देर रात उस समय हुई, जब इलाके में बारिश हो रही थी. इसी दौरान पातालेश्वर महादेव मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी. आग लगने के बाद 11 केवी लाइन का करंट आसपास के मकानों तक पहुंच गया. अचानक बिजली का तेज करंट फैलने से लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए. कुछ देर के लिए पूरे इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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13 बेजुबान जानवरों की दर्दनाक मौत

करंट की चपेट में सबसे ज्यादा नुकसान किसान गिरिराज गुर्जर को हुआ. उनके बाड़े में बंधी 10 भैंसें, एक पाड़ा, एक नंदी और एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा ट्रांसफार्मर के पास घूम रहा एक कुत्ता भी करंट की चपेट में आ गया और उसने भी दम तोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि जानवरों की चीख-पुकार सुनकर लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी 13 जानवरों की मौत हो चुकी थी.

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पनवाड़ थानाधिकारी हरीश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. प्रशासन ने भी नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है. गांव में इस हादसे के बाद हर कोई सदमे में है और किसान परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप

ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यदि ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों का समय-समय पर रखरखाव किया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता. लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक किसान को अपने बेजुबान पशुओं की जान देकर भुगतना पड़ा.

मुआवजे और जांच की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मृत पशुओं का उचित मुआवजा देने, पूरे हादसे की तकनीकी जांच कराने और लापरवाही के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि किसान को इस घटना से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं.