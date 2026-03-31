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Rajasthan News: बकानी में आभा (ABHA) आईडी बनी मरीजों के लिए जी का जंजाल, सीएचसी पर लगी लंबी कतारें

Rajasthan News: झालावाड़ के बकानी सीएचसी में आभा आईडी न होने से मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है. ओपीडी काउंटर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रभारी हेमंत मेहरा ने अस्पताल में ही आईडी बनाने के लिए अलग स्टाफ तैनात किया है, ताकि मरीजों को तुरंत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 31, 2026, 01:47 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 01:47 PM IST

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Rajasthan News: बकानी में आभा (ABHA) आईडी बनी मरीजों के लिए जी का जंजाल, सीएचसी पर लगी लंबी कतारें

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में इन दिनों डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की कवायद मरीजों के लिए राहत के बजाय आफत साबित हो रही है. सरकार द्वारा अनिवार्य की गई आभा (ABHA) आईडी नहीं होने के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

डिजिटल रिकॉर्ड का लक्ष्य
मरीजों का पूरा स्वास्थ्य डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए विभाग ने आशा सहयोगिनी, सीएचओ (CHO) और एएनएम को घर-घर जाकर आभा आईडी बनाने की जिम्मेदारी दी थी. लक्ष्य के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की आईडी नहीं बन पाई है. अस्पताल के ओपीडी काउंटर पर बिना आभा आईडी के पर्ची बनवाने में देरी हो रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों के बीच भारी आक्रोश और अव्यवस्था का माहौल है.

आभा आईडी के फायदे और अस्पताल का हित
आभा आईडी केवल मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है. आईडी होने पर मरीज की पुरानी बीमारियां, दवाइयां और टेस्ट रिपोर्ट्स एक ही जगह उपलब्ध रहती हैं, जिससे डॉक्टर को सटीक उपचार में मदद मिलती है. प्रत्येक डिजिटल ओपीडी पर्ची बनने पर स्वास्थ्य केंद्र को 20 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, जो अस्पताल के विकास में काम आती है.

प्रभारी की कार्रवाई
मरीजों की बढ़ती परेशानी और काउंटर पर भीड़ को देखते हुए सीएचसी प्रभारी हेमंत मेहरा ने कड़ा रुख अपनाया है. 'मरीजों को हो रही असुविधा को देखते हुए अब अस्पताल परिसर में ही आभा आईडी बनाने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किया गया है. अब जिन मरीजों की आईडी पहले से नहीं बनी है, उनकी आईडी मौके पर ही बनाकर उन्हें तुरंत राहत दी जा रही है.'

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