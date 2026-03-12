माउंटेन ड्यू को लेकर उपभोक्ता न्यायालय में कंपनी व अभिनेता रितिक रोशन के ओर से जवाब पेश, परिवादी ने की स्टे की मांग

Jhalawar News: झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय में भ्रामक विज्ञापन को लेकर एक मामला चर्चा में आ गया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता Hrithik Roshan और शीतल पेय ब्रांड Mountain Dew से जुड़ी कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने न्यायालय से मांग की कि जब तक मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक संबंधित विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाई जाए और उस पर अस्थायी स्टे दिया जाए.

दूसरी ओर कंपनी और अभिनेता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता महावीर जैन ने न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया. उन्होंने पूरी कार्रवाई को केवल पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कहा कि टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन रचनात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा होते हैं. अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कंपनी और अभिनेता की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है और विज्ञापन को गलत तरीके से भ्रामक बताया जा रहा है.

शिकायतकर्ता गुरुचरण सिंह का कहना है कि टेलीविजन पर लगातार प्रसारित हो रहे इन विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है. उनके अनुसार विज्ञापन में दिखाए जाने वाले दृश्य वास्तविकता से काफी अलग हैं और इससे खासतौर पर युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाई जानी चाहिए.

गुरुचरण सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि कंपनी ऐसे खतरनाक दृश्य क्यों दिखाना चाहती है, जिनसे युवाओं को अपनी जान जोखिम में डालने की प्रेरणा मिल सकती है. उनका कहना है कि जिस शीतल पेय का प्रचार किया जा रहा है, उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो तुरंत असाधारण ऊर्जा प्रदान कर सके, जैसा कि विज्ञापन में दिखाया जाता है.

गौरतलब है कि झालावाड़ के एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद पेश करते हुए आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर द्वारा दिखाए जा रहे विज्ञापन सच्चाई से परे हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं. उन्होंने अपने परिवाद में इन विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

इस मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष ईश्वर सिंह वर्मा ने पहले ही दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए थे. अब आगामी सुनवाई में न्यायालय इस पर विचार करेगा कि विज्ञापन के प्रसारण पर अस्थायी रोक लगाई जाए या नहीं. फिलहाल यह मामला उपभोक्ता न्यायालय में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है.

