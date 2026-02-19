माउंटेन ड्यू के विज्ञापन में भ्रामक दावे, ऋतिक रोशन और पेप्सीको कोर्ट में होंगे पेश!

Jhalawar News: झालावाड़ के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 'माउंटेन ड्यू' कोल्ड ड्रिंक के भ्रामक विज्ञापन मामले में अभिनेता ऋतिक रोशन, शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सीको और वरुण बेवरेज को नोटिस जारी कर तलब किया है. यह कार्रवाई विज्ञापनों में किए जाने वाले बड़े दावों और हैरतअंगेज कारनामों पर कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

झालावाड़ निवासी एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने बताया कि उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत यह परिवाद दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि 'माउंटेन ड्यू' पीने से डर दूर हो जाता है और व्यक्ति साहसी कार्य करने में सक्षम हो जाता है. विज्ञापन की टैगलाइन 'डर के आगे जीत है' से प्रभावित होकर उन्होंने उत्पाद खरीदा और उसका सेवन किया.

हालांकि उन्हें वास्तविकता विज्ञापन में किए गए दावों के बिल्कुल विपरीत मिली. एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने तर्क दिया, कि यह मामला सीधे तौर पर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और गुमराह करने जैसा है, जो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है.

20 जनवरी 2026 को दायर इस परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही और विचारणीय पाया. इसके बाद, न्यायालय ने 12 फरवरी 2026 को ऋतिक रोशन, पेप्सीको और वितरण कंपनी वरुण बेवरेज को नोटिस जारी किए. इन सभी पक्षों को अब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विज्ञापनों की सत्यता और किए गए दावों पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा.

एडवोकेट गुरचरण सिंह के अनुसार कंपनी और ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन द्वारा किया गया विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(28) के तहत 'भ्रामक विज्ञापन' की श्रेणी में आता है.

