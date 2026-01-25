Zee Rajasthan
राजस्थान में कथा सुनाने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने क्रिकेट खेलते हुए लगाए चौके-छक्के

Rajasthan News: बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने राखी बहनों भावना और खुशबू राठौड़ से किया वादा पूरा किया. देर रात घर पहुंचे, चाय पी और बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया. इससे पहले मोड़क ग्राउंड में भक्तों संग क्रिकेट खेला.

Published: Jan 25, 2026, 07:20 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 07:20 PM IST

Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी राखी बहनों से किया हुआ वादा पूरा किया. रामगंजमंडी में चल रही श्रीराम कथा और श्री गो महोत्सव कथा के दौरान दो बहनों भावना राठौड़ और खुशबू राठौर ने आचार्य शास्त्री को अपना भाई बनाने की इच्छा जताई थी और राखी बांधी थी. उन्होंने आचार्य से घर आने का निमंत्रण भी दिया था, और आचार्य ने वादा किया कि वे जरूर आएंगे.

शनिवार देर रात लगभग एक बजे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में दोनों बहनों के घर पहुंचे. वहां लगभग आधा घंटा रुके और माता-पिता सहित उपस्थित भक्तों से हालचाल लिया. दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. भावना और खुशबू की आंखों में आंसू भी आ गए. आचार्य ने खुशबू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब वे उनका भाई हैं और भाई की कमी कभी महसूस नहीं करनी चाहिए.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने बहनों को बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण भी दिया. उनके साथ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद थे. घर से विदा होने से पहले पिता लालचंद्र राठौर को बागेश्वर धाम की तरफ से एक कूपन भी दिया गया. माता-पिता ने बताया कि दोनों बेटियों का यह सपना वर्षों पुराना था और अब आचार्य की उपस्थिति से यह पूरा हुआ.

इससे पहले आचार्य शास्त्री शनिवार रात करीब 9 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के रंगबाड़ी स्थित आवास पहुंचे. वहां से बोरखेड़ा इलाके में भक्तों से संवाद किया. रात लगभग 12 बजे मोड़क स्थित मंगलम सीमेंट फैक्ट्री के ग्राउंड पर पहुंचे और करीब 30-45 मिनट तक भक्तों के साथ क्रिकेट खेला. इस दौरान आचार्य ने चौके-छक्के भी लगाए.

कथा के पहले दिन दोनों बहनों ने आचार्य को अपना भाई बनाने की इच्छा कागज पर लिखकर जताई थी. दोनों बहनों ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे आचार्य को भाई बनाना चाहती थीं. राखी बांधने के बाद आचार्य ने घर आकर चाय पीने का वादा किया था.

क्रिकेट खेलने के बाद आचार्य रामगंजमंडी कथा पंडाल के लिए रवाना हुए. देर रात 1 बजे दोनों बहनों के घर पहुंचे और अपना वादा पूरा किया. इससे पहले कथा के दौरान आचार्य ने भक्तों के साथ संवाद और मार्गदर्शन किया.

रामगंजमंडी में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की श्रीराम कथा 23 जनवरी से चल रही है और कथा का समापन रविवार को होगा. इस दौरान उन्होंने भक्तों के साथ खेल, संवाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का मिश्रण पेश किया, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

