आलू की आड़ में पंजाब से गुजरात जा रही थी अवैध शराब, 4 हजार से ज्यादा बोतल बरामद

Rajasthan News: झालरापाटन थाना पुलिस ने आलू ट्रक की आड़ में पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया. 4272 बोतल अंग्रेजी शराब और 4592 बीयर के कैन जब्त.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mahesh parihar
Published:Mar 01, 2026, 03:33 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 03:33 PM IST

आलू की आड़ में पंजाब से गुजरात जा रही थी अवैध शराब, 4 हजार से ज्यादा बोतल बरामद

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया. आरोपियों ने आलू परिवहन की आड़ में अवैध शराब को पंजाब से गुजरात ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि जिले में मादक पदार्थ और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस निरंतर अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत, झालरापाटन थाना प्रभारी अलका बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फोरलेन बायपास पर एक ट्रक को संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली. तलाशी में ट्रक के अंदर 479 पेटियों में रखी लाखों रुपए मूल्य की पंजाब निर्मित 4272 बोतल अंग्रेजी शराब और 4592 बीयर के कैन बरामद हुए.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक जाहिद खान और खलासी रफत खान, दोनों निवासी नूंह मेवात, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने यह शराब पंजाब से गुजरात के सूरत ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें रोक दिया. तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

झालरापाटन थाना पुलिस की यह बीते एक माह में दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध शराब तस्करी का नेटवर्क पकड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और अन्य संभावित तस्करों की जानकारी जुटा रही है. इससे जिले में अवैध शराब की तस्करी पर कड़ी नकेल कसने और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी.

पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि ऐसे अभियान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायक होंगे. उन्होंने जनता से अपील की कि अवैध शराब तस्करी और अन्य अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई की जा सके. झालरापाटन थाना पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब को बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया, बल्कि शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क पर नजर रखने में भी मदद की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

