/Rajasthan News: झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन, 3 हिस्ट्रीशीटरों के आलीशान मकान और दुकानें जमींदोज

Jhalawar News: राजस्थान में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस व प्रशासन का कड़ा रुख लगातार जारी है. इसी कड़ी में आज झालावाड़ जिले के सुनेल और भवानीमंडी कस्बे में प्रशासन का बड़ा 'बुलडोजर एक्शन' देखने को मिला. भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इलाके के तीन कुख्यात और हार्डकोर हिस्ट्रीशीटरों द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त (जमींदोज) कर दिया गया. इस कार्रवाई के तहत अपराधियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई बेनामी और अवैध संपत्तियों, जिनमें दो आलीशान मकान और चार दुकानें शामिल थीं, को मलबे में तब्दील कर दिया गया.

PWD, राजस्व और नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों पर था कब्जा

मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक (SP) अमित बुडानिया ने बताया कि जिले में सक्रिय अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत तीन बड़े अपराधियों को टारगेट किया गया.भेरूलाल उर्फ भैरू गुर्जर, बल्लू उर्फ रामलाल गुर्जर और अर्जुन गुर्जर.इन बदमाशों ने सुनेल के झालरापाटन रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और राजस्व विभाग की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था. प्रशासन ने यहां बने दो आलीशान मकानों और चार दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहा दिया. इसके अलावा हिस्ट्रीशीटर भैरू गुर्जर ने भवानीमंडी इलाके में भी नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था, जिसे नगर पालिका और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरी तरह साफ कर दिया.

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डबल मर्डर और गैंगवार के आरोपी हैं तीनों हिस्ट्रीशीटर

एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि जिन तीनों बदमाशों के खिलाफ यह कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, वे कोई साधारण अपराधी नहीं हैं, बल्कि इलाके के हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर हैं. इन तीनों के खिलाफ विभिन्न थानों में डबल मर्डर (दोहरा हत्याकांड), हत्या का प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. मुख्य आरोपी अर्जुन गुर्जर और भेरू गुर्जर के बीच इलाके में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लंबे समय से रंजिश चल रही है, जिसके चलते पूर्व में कई बार इनके बीच हिंसक गैंगवार भी हो चुका है. जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था हमेशा खतरे में रहती थी.

अपराधियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा एक्शन

इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के आला अधिकारियों के साथ-साथ कई थानों का भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े.

"झालावाड़ जिले में कानून का राज स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.जो भी अपराधी अवैध गतिविधियों या जघन्य अपराधों के जरिए संपत्ति अर्जित कर रहे हैं या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है. संबंधित विभागों के साथ समन्वय बिठाकर ऐसे सभी माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का यह सख्त एक्शन आगे भी निरंतर जारी रहेगा."



-अमित बुडानिया, पुलिस अधीक्षक (झालावाड़)

इस कार्रवाई के बाद से ही जिले के अन्य सक्रिय बदमाशों और भू-माफियाओं में हड़कंप का माहौल है, वहीं स्थानीय जनता ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है.

