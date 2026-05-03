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Rajasthan News: झालावाड़ में ऊर्जा मंत्री नागर के सख्त तेवर, नहर निर्माण की गुणवत्ता पर अधिकारियों की लगाई क्लास

Rajasthan News: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने झालावाड़ में नहर कार्यों की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कंट्रोल बोर्ड से जांच होने तक भुगतान रोकने के निर्देश दिए और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया.

Edited byArti PatelReported byMahesh parihar
Published: May 03, 2026, 01:29 PM|Updated: May 03, 2026, 01:29 PM
Rajasthan News: झालावाड़ में ऊर्जा मंत्री नागर के सख्त तेवर, नहर निर्माण की गुणवत्ता पर अधिकारियों की लगाई क्लास
Image Credit: Harishchandra Sagar Project Jhalawar

Harishchandra Sagar Project Jhalawar: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार शाम झालावाड़ जिले के पनवाड़ क्षेत्र और हरिश्चंद्र सागर परियोजना की नहर का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की खराब गुणवत्ता देख मंत्री बेहद नाराज नजर आए और मौके पर ही अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई.

जांच से पहले नहीं होगा भुगतान-मंत्री की दोटूक
नहर के जीर्णोद्धार कार्यों में बरती जा रही लापरवाही पर मंत्री नागर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. बता दें कि टाइल लगाने सहित निर्माण के सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच कंट्रोल बोर्ड से कराई जाएगी.मंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए कि जब तक गुणवत्ता की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाए.

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ग्रामीणों के बीच पहुंचे मंत्री, सुनीं समस्याएं
मंत्री नागर बिशनखेड़ी गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया. ग्रामीणों ने उनके समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं. बता दें कि हरिश्चंद्र सागर नहर से बिशनखेड़ी तक माइनर नहर को पक्का करने और खेतों को जोड़ने वाली जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग.अन्य मुद्दों में मंदिर व भूमि विवाद के साथ-साथ क्षेत्र में बस संचालन की समस्याओं से भी अवगत कराया. मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा.

10 हजार हेक्टेयर खेती के लिए अहम है यह परियोजना
मंत्री ने क्षतिग्रस्त हिचर डेम का भी निरीक्षण किया और तकनीकी जानकारी लेकर इसके जीर्णोद्धार के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.इस परियोजना के जरिए बारिश के पानी का उपयोग कर पनवाड़ और कोटा के सांगोद क्षेत्र में लगभग 10 हजार हेक्टेयर में धान की फसल ली जाती है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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