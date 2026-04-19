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Rajasthan News: झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, दो भाइयों की दर्दनाक मौत, बारात से पहले उठी दो अर्थियां

Rajasthan News: झालावाड़ के अकलेरा में देर रात हुए सड़क हादसे में दो कजिन भाइयों की मौत हो गई. गादिया से थानावत मामा की बारात में जा रहे युवकों की बाइक को क्रूजर ने टक्कर मार दी. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं.

Edited byArti PatelReported byMahesh parihar
Published: Apr 19, 2026, 01:43 PM|Updated: Apr 19, 2026, 01:43 PM
Rajasthan News: झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, दो भाइयों की दर्दनाक मौत, बारात से पहले उठी दो अर्थियां
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Jhalawar Road Accident: झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मामा की शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो सगे मौसेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवक बारात में शामिल होने जा रहे थे,लेकिन रास्ते में काल बनकर आई एक तेज रफ्तार क्रूजर ने उनके सपनों को कुचल दिया.

बारात पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें
जानकारी के अनुसार, हादसा अकलेरा थाना क्षेत्र के पोली गांव के पास हुआ. बता दें कि गादिया गांव निवासी दोनों युवक (रिश्ते में कजिन भाई) अपनी बाइक पर सवार होकर अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए थानावत गांव जा रहे थे. रास्ते में सामने से आ रही एक तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

अस्पताल में मची चीख-पुकार
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अकलेरा सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बता दें कि आज सुबह परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है. हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव ने बताया कि दुर्घटना में क्रूजर चालक को भी मामूली चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
शादी वाले घर में जहां मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब चीख-पुकार मची है. दो जवान बेटों की एक साथ मौत की खबर ने गादिया और थानावत दोनों गांवों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने क्रूजर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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