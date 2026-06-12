/Jhalawar: श्रीकृष्ण गौशाला में गौ माताओं को लगाया गया 56 व्यंजनों का महाभोग, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब

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Purushottam Maas Ekadashi: झालावाड़ शहर की श्रीकृष्ण गौशाला में पवित्र पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के पावन अवसर पर एक बेहद अनूठा और भक्तिमय आयोजन देखने को मिला. अमूमन त्योहारों और विशेष मौकों पर देवी-देवताओं के मंदिरों में छप्पन भोग सजाया जाता है, लेकिन यहां गौशाला समिति ने ३३ कोटि देवी-देवताओं का वास मानी जाने वाली गौ माताओं के लिए 56 तरह के व्यंजनों का भव्य भोग महोत्सव आयोजित किया.
गौशाला परिसर में सजी लंबी स्टॉल पर रखी विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, गुड़ के पकवान और दर्जनों तरह की हरी सब्जियां-तरकारी किसी शादी-ब्याह के भोज जैसी नजर आ रही थीं, जो पूरी तरह गौ माताओं के फलाहार और पोषण के लिए समर्पित थीं.
1100 से अधिक गौ माताओं ने ग्रहण किया महाभोग
श्रीकृष्ण गौशाला समिति के इस सराहनीय प्रयास के तहत गौशाला में रह रहीं 1100 से अधिक गौ माताओं को एक साथ 56 प्रकार के लजीज और पौष्टिक व्यंजनों का भोग लगाया गया. इन व्यंजनों की सूची में मुख्य रूप से शामिल थे- विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, विशेष रूप से तैयार की गई गुड़ की मिठाइयां और दलिया. खल, चापड़, उत्तम श्रेणी का हरा चारा और विशेष पशु आहार. दर्जनों तरह के मौसमी फल, सब्जियां और तरह-तरह की तरकारी आदि.
सुबह से शाम तक उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लिया पुण्य लाभ
इस अनोखे छप्पन भोग महोत्सव की खबर जैसे ही शहर में फैली, सुबह से लेकर शाम तक गौशाला में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. बड़ी संख्या में शहरवासी सपरिवार गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गौ माताओं की पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती की. इसके बाद श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से गौ माताओं को स्टॉल पर सजे व्यंजनों का भोग लगाकर पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर दान-पुण्य का लाभ कमाया.
क्यों किया गया यह अनूठा आयोजन?
गौशाला समिति के पदाधिकारियों का बयान है कि 'हम अक्सर देखते हैं कि त्योहारों पर भगवान के अलग-अलग मंदिरों में छप्पन भोग का आयोजन किया जाता है. हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि गौमाता के भीतर 33 कोटि देवी-देवताओं का निवास होता है. ऐसे में समिति के मन में विचार आया कि क्यों न इस बार साक्षात् भगवान का रूप मानी जाने वाली गौ माताओं के मंदिर (गौशाला) में ही छप्पन भोग सजाया जाए. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि शहर के सभी लोग एक ही स्थान पर आकर सामूहिक रूप से गौ सेवा और पूजा कर सकें.'
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