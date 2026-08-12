/राजस्थान के इस बांध में सबसे ज्यादा 33 गेट! पहली बार खुले 13 गेट, फिर भी आम लोगों को नहीं मिलता पानी

Jhalawar Kalisindh Dam: झालावाड़ जिले में कालीसिंध नदी पर बने कालीसिंध बांध के गेट इस सीजन में पहली बार खोले गए हैं. 10 अगस्त को पानी की तेज आवक के बाद बांध के 33 में से 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया था. फिलहाल बुधवार को तीन गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है. खास बात यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा 33 गेट इसी बांध में हैं, लेकिन बांध में भरपूर पानी होने के बावजूद इसका इस्तेमाल आम लोगों के पेयजल और सिंचाई के लिए नहीं किया जाता.

33 गेट वाला कालीसिंध बांध कितना खास?

झालरापाटन क्षेत्र में कालीसिंध नदी पर बना यह बांध झालावाड़ की बड़ी जल परियोजनाओं में शामिल है. इसका निर्माण जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के साथ बिजली उत्पादन की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था. बांध से मुख्य रूप से 1200 मेगावाट क्षमता वाले कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट को पानी दिया जाता है.

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2014 से थर्मल प्लांट को मिल रहा पानी

कालीसिंध बांध से साल 2014 से थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी की सप्लाई की जा रही है. बांध का निर्माण सिंचाई विभाग के जरिए कराया गया था और इसके लिए थर्मल पावर परियोजना की ओर से बजट उपलब्ध कराया गया था. तकनीकी जानकारी के मुताबिक परियोजना की शुरुआती लागत करीब 766.22 करोड़ रुपये थी.

कोटा बैराज और बीसलपुर से भी ज्यादा गेट

कालीसिंध बांध की सबसे बड़ी खासियत इसके 33 गेट हैं. परियोजना के एक्सईएन सोनू शर्मा के अनुसार, राज्य में किसी अन्य बड़े बांध में इतने गेट नहीं हैं. तुलना करें तो कोटा बैराज में 19, बीसलपुर बांध में 18 और माही डैम में 16 गेट हैं. यानी गेटों की संख्या के मामले में कालीसिंध बांध सबसे आगे है.

एक बटन दबाते ही खुल जाते हैं गेट

बांध के 33 रेडियल गेट आधुनिक सिस्टम से संचालित होते हैं. प्रत्येक गेट का आकार करीब 10 गुणा 15 मीटर है. इनके संचालन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. यहां से जरूरत के हिसाब से एक बटन दबाकर गेट खोले जा सकते हैं. हर गेट में जर्मनी में बने करीब 10 मीटर स्ट्रोक लेंथ वाले हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाए गए हैं.

20 मिनट में खुल सकते हैं सभी गेट

बांध में पानी की आवक अचानक बढ़ने पर इसकी आधुनिक व्यवस्था काफी काम आती है. विभाग के अनुसार जरूरत पड़ने पर सभी 33 गेटों को करीब 20 मिनट में पूरी क्षमता तक खोला जा सकता है. इससे ज्यादा पानी को तेजी से बाहर निकालने में मदद मिलती है. साथ ही बांध पर पानी का दबाव नियंत्रित रखने और निचले इलाकों में अचानक ज्यादा पानी पहुंचने के खतरे को कम करने में भी मदद मिलती है.

13 गेट से अब तीन गेट तक पहुंची निकासी

10 अगस्त को पानी की आवक बढ़ने पर 33 में से 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया था. इसके बाद 11 अगस्त को पांच गेट करीब 8 मीटर तक खोलकर लगभग 32,248 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. बुधवार को तीन गेट करीब साढ़े 3 मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है. फिलहाल बांध का जलस्तर 313.5 मीटर बताया गया है.

बांध भरा, फिर भी आम लोगों को नहीं मिलता पानी

कालीसिंध बांध में पानी होने के बावजूद इसका फायदा सीधे आम लोगों और किसानों को नहीं मिलता. बांध का पानी मुख्य रूप से कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए रिजर्व रहता है. इसके अलावा कुछ पानी रीको इंडस्ट्रियल एरिया और हॉर्टिकल्चर कॉलेज को दिया जाता है. फिलहाल यहां से पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. यानी बांध जल संरक्षण और बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आसपास के लोगों की प्यास बुझाने या खेतों की सिंचाई में इसका सीधा इस्तेमाल नहीं हो रहा है.