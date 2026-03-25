Jhalawar News: खानपुर में परवन बांध नहर निर्माण का भारी विरोध, पुलिस छावनी बना खेरखेड़ा

Rajasthan News: झालावाड़ के खेरखेड़ा में परवन नहर निर्माण के दौरान मुआवजे में भेदभाव का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया. स्थिति संभालने के लिए 10 थानों की पुलिस तैनात की गई है. विधायक सुरेश गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर किसानों की मांगों का समर्थन किया और उचित मुआवजे की वकालत की.
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Khanpur Jhalawar Protest: झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र स्थित खेरखेड़ा में परवन बांध की बाईं मुख्य नहर के निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच गतिरोध गहरा गया है. मुआवजे में कथित भेदभाव को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है.
खुदाई शुरू होते ही बिगड़े हालात
नहर निर्माण के लिए जैसे ही मशीनों ने खुदाई का कार्य शुरू किया, खेरखेड़ा और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में लामबंद हो गए. बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि खेरखेड़ा और भीलखेड़ा गांवों के बीच मुआवजे की राशि को लेकर प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है. वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित और समान मुआवजा नहीं मिल जाता, वे नहर का काम आगे नहीं बढ़ने देंगे.
पुलिस छावनी बना गांव
हालात बेकाबू न हों, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. खेरखेड़ा गांव में एहतियातन 10 थानों की पुलिस तैनात की गई है. उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) रजत कुमार विजयवर्गीय और डीएसपी गरिमा जिंदल सहित भारी प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है.
विधायक सुरेश गुर्जर ने बुलंद की आवाज
तनाव की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक सुरेश गुर्जर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासन के सामने उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया. विधायक ने स्पष्ट किया कि किसानों की जायज मांगों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और संवाद के जरिए हल निकाला जाना चाहिए.
प्रशासन का पक्ष
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वे नियम सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. हालांकि, ग्रामीणों की एकजुटता और भारी पुलिस बल की मौजूदगी से क्षेत्र में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
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