/शादी से लौटते ही युवक ने पत्नी-बच्चों को कमरे में किया बंद, फिर उठाया ऐसा कदम कि दहल गया झालावाड़!

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे में शुक्रवार देर रात एक दुखद घटना सामने आई. यहां 34 वर्षीय युवक ने अपने ही घर के आंगन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राता देवी मार्ग निवासी बजरंग भील के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले बजरंग गांव में आयोजित एक शादी समारोह में गया हुआ था. वहां खाना खाने के बाद वह देर रात अपने घर लौटा था. परिवार के लोगों को भी उस समय किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था. घर पहुंचने के बाद बजरंग ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को घर के एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद वह बाहर आंगन में चला गया. वहां लगे लोहे के एंगल से उसने फांसी का फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली. कुछ देर बाद उसकी पत्नी कमरे से बाहर निकली तो उसने बजरंग को फंदे पर लटका देखा. यह देखकर वह घबरा गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

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महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने मिलकर बजरंग को नीचे उतारा और तुरंत असनावर अस्पताल लेकर गए. वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. परिवार के लोग भी उसके साथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

एसआरजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बजरंग को मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की सूचना असनावर थाना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक कोई साफ कारण सामने नहीं आया है. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटा रही है.