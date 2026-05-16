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शादी से लौटते ही युवक ने पत्नी-बच्चों को कमरे में किया बंद, फिर उठाया ऐसा कदम कि दहल गया झालावाड़!

Rajasthan News: झालावाड़ के असनावर कस्बे में 34 वर्षीय बजरंग भील ने देर रात घर के आंगन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शादी समारोह से लौटने के बाद उसने पत्नी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh parihar
Published: May 16, 2026, 04:18 PM|Updated: May 16, 2026, 04:18 PM
शादी से लौटते ही युवक ने पत्नी-बच्चों को कमरे में किया बंद, फिर उठाया ऐसा कदम कि दहल गया झालावाड़!
Image Credit: Jhalawar Man Suicide News

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे में शुक्रवार देर रात एक दुखद घटना सामने आई. यहां 34 वर्षीय युवक ने अपने ही घर के आंगन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राता देवी मार्ग निवासी बजरंग भील के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले बजरंग गांव में आयोजित एक शादी समारोह में गया हुआ था. वहां खाना खाने के बाद वह देर रात अपने घर लौटा था. परिवार के लोगों को भी उस समय किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था. घर पहुंचने के बाद बजरंग ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को घर के एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद वह बाहर आंगन में चला गया. वहां लगे लोहे के एंगल से उसने फांसी का फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली. कुछ देर बाद उसकी पत्नी कमरे से बाहर निकली तो उसने बजरंग को फंदे पर लटका देखा. यह देखकर वह घबरा गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

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महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने मिलकर बजरंग को नीचे उतारा और तुरंत असनावर अस्पताल लेकर गए. वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. परिवार के लोग भी उसके साथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

एसआरजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बजरंग को मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की सूचना असनावर थाना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक कोई साफ कारण सामने नहीं आया है. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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