झालावाड़ के मदरसे में मचा हड़कंप! दो दर्जन से ज्यादा बच्चे फूड प्वाइजनिंग से बीमार, 3 की हालत गंभीर

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में सोमवार दोपहर एक मदरसे में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वहां पढ़ने वाले बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी. मोहम्मदी नगर स्थित इस मदरसे में दोपहर बाद करीब दो दर्जन से अधिक बच्चों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई. कुछ ही देर में कई बच्चे बेहोश होने लगे तो शिक्षकों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

तीन बच्चों की हालत गंभीर

बच्चों को पहले झालरापाटन के सैटेलाइट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया. स्थिति गंभीर होने पर तीन बच्चों को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां उनका इलाज जारी है. राहत की बात यह रही कि अधिकांश बच्चों की हालत सामान्य होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. फिलहाल सात बच्चे सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में भी सुधार बताया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे सीएमएचओ

घटना की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉक्टर साजिद खान स्वयं अस्पताल पहुंचे. उन्होंने चिकित्सा टीम से बच्चों के उपचार की जानकारी ली और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि करीब 25 बच्चों को फूड प्वाइजनिंग के लक्षण के साथ अस्पताल लाया गया था. सभी को समय पर उपचार मिलने से अब स्थिति नियंत्रण में है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मदरसे के खाने के लिए सैंपल

इधर, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मदरसे में पहुंचकर खाने और पानी के सैंपल लिए हैं. इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चों ने जंक फूड खाया था, जिससे फूड प्वाइजनिंग हुई हो सकती है. स्थानीय प्रशासन ने मदरसा प्रबंधन को खाने-पीने की सामग्री की नियमित जांच और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

